Ludovica Valli è di nuovo mamma! La notizia è arrivata pochi minuti fa su Instagram: è nato oggi il figlio dell’influencer e l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. Ludovica ha annunciato pochi mesi fa di essere incinta di un maschietto e finalmente oggi è arrivato il grande giorno. Da come si evince da una foto condivisa dalla neo-mamma, il bambino è nato nelle prime ore del giorno, quindi la sua data di nascita corrisponderà al 9 febbraio 2023. In ogni caso, non si sa bene l’orario esatto in cui il piccolo è venuto al mondo. Ciò che si sa è che pesa 2 chili e 920 grammi e, cosa più importante, i neo-genitori hanno svelato il suo particolare nome: Otto Edoardo.

A pubblicare le foto del neonato è stata la Valli, a cui ha dedicato queste dolci parole: “Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza”. Nel post su Instagram ci sono due foto del bambino poggiato sulla pancia della mamma, una foto della coppia insieme al loro piccolo miracolo e un tenero video di Otto.

Il post ha ricevuto subito migliaia di commenti di congratulazioni dai followers di Ludovica, che lei ha definito “gli zii virtuali” del bambino. Inoltre, moltissimi vip ed ex volti di “Uomini e donne” hanno scritto un messaggio di benvenuto per il bebé. Hanno commentato Giulia De Lellis, Nilufar Addati, Claudio Sona, Clarissa Marchese, Sabrina Ghio, Francesca Del Taglia, Costanza Caracciolo e molti altri ancora. All’appello si è poi aggiunta la nota sorella dell’ex tronista, con la quale i rapporti sono da sempre abbastanza turbolenti. Ad ogni modo, Beatrice Valli (anche lei in dolce attesa) ha voluto lasciare un tenero messaggio per la sorella e il suo nuovo nipotino: “Benvenuto otto”.

Proprio qualche giorno fa, la Valli aveva fatto sapere sui suoi profili social di aver avuto dei problemi legati al liquido amniotico per i quali i medici nei prossimi giorni avrebbero valutato se lasciare che il tempo facesse il suo corso, o se indurle il parto come era successo per la sua prima bambina. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e l’influencer ha dato alla luce la sua nuova ragione di vita, insieme alla piccola Anastasia, avuta due anni fa. Non resta che congratularsi con la coppia e dare un caloroso benvenuto al mondo al piccolo Otto Edoardo!