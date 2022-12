Beatrice Valli, gravidanza sempre più difficile: problemi all’utero

Gravidanza non semplice per Beatrice Valli. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha spiegato ai suoi ‘seguaci’ di Instagram che sta attraversando un momento delicato della dolce attesa. A inizio dicembre aveva raccontato che, dopo la visita morfologica, aveva scoperto di avere la “placenta molto bassa”, fatto che l’ha costretta a mettersi a riposo assoluto. Ora la moglie di Marco Fantini si ritrova a dover confrontarsi con un altro problema, ossia quello di avere il collo dell’utero troppo corto.

“Mi vedrete spesso sul divano perché mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto”, ha dichiarato l’influencer su Instagram durante il giorno di Natale. “Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo”, ha aggiunto. Tra quindici giorni l’ex corteggiatrice di UeD avrà un nuovo incontro con lo specialista che le dirà come proseguire e che cosa fare laddove il problema all’utero dovesse continuare a manifestarsi.

La Valli non si è abbattuta. Anzi preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così“.

Beatrice Valli è incinta del quarto figlio. Il primogenito, Alessandro, è nato da una precedente relazione, quella che l’influencer ha avuto con Nicolas Bovi. ‘Bea’ è diventata mamma giovanissima, neppure maggiorenne. Dopo che è giunta al termine la love story con Nicolas, ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Marco Fantini, all’epoca tronista. Il modello l’ha scelta e da allora fa coppia con la Valli. I due hanno avuto due figlie, Bianca e Azzurra.

Anche il bebè che sta portando in grembo Beatrice è una femminuccia. Insomma, sul portone di casa, la family Valli-Fantini appenderà tra qualche mese un altro fiocco rosa. Marco, quando ha saputo la notizia relativa all’arrivo di un’altra piccina, ha esternato la propria delusione. L’ex tronista infatti sperava di poter accogliere un maschietto. Ovviamente Fantini ha sottolineato che, seppur avrebbe preferito avere un figlio, darà tutto l’amore del mondo alla piccola che nascerà.

L’ex tronista, dopo la nascita di Azzurra, aveva anche detto che avrebbe voluto fermarsi e non avere altri frutti d’amore. Evidentemente, nel giro di pochi mesi, ha cambiato idea. Così, poco dopo essersi sposato con l’amata, ecco che ha saputo che presto diventerà di nuovo padre. E in casa Valli, non è la sola cicogna in arrivo: anche Ludovica è incinta.