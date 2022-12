Attimi di terrore per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in attesa del secondogenito che nascerà nel 2023

La vacanza da sogno a Dubai si è trasformata ben presto in un incubo per Ludovica Valli. L’influencer, ex tronista di Uomini e Donne, ha iniziato ad un certo punto a sentirsi male ed è così corsa in ospedale. La giovane è in dolce attesa, aspetta il secondo figlio dal compagno, il general manager Gianmaria Di Gregorio.

L’influencer, già mamma della piccola Anastasia, ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute su Instagram:

“Mi mancava l’aria, non riuscivo a respirare bene. Ieri sera mi ha visitata anche il dottore… Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci hanno detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza). In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo”

Malore anche per la figlia di Ludovica Valli

La 25enne ha poi aggiunto sempre su Instagram, dove ha ricevuto il sostegno dei suoi numerosi follower:

“Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia. Anche Anastasia sta molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola. Non vi dico che strazio vederla così. Piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile. Non vi nego sia un po’ difficile, io stando male da giorni, sono esausta”

Ludovica Valli è incinta del secondo figlio

Lo scorso agosto Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. La piccola Anastasia è venuta al mondo nel marzo 2021. L’influencer è in attesa di un maschietto, il cui nome al momento non è stato ancora svelato.

Chiacchierando con i suoi follower, Ludovica ha spiegato che l’arrivo del secondo frutto d’amore non è stato per nulla casuale e che è stato fortemente voluto sia da lei sia dal compagno con il quale fa coppia fissa dal 2019, da quando cioè è scatto il classico colpo di fulmine.

La passione e l’amore travolgenti hanno spinto subito i due ad optare per la convivenza tra Milano e Ibiza. Poi, nel 2021, ecco che la relazione si è impreziosita con la nascita di Anastasia. A breve giungerà un piccolo maschietto. Piccola curiosità: in questo periodo è in dolce attesa pure Beatrice, la sorella maggiore di Ludovica è in attesa del quarto erede.

Chi è il compagno di Ludovica Valli

Gianmaria Di Gregorio è il fidanzato di Ludovica Valli. General manager di professione (più precisamente di un’azienda tour operator che propone pacchetti vacanze alle Baleari), ha 14 anni in più della ex tronista di Uomini e Donne, a cui è legato dal settembre del 2019. Il primo incontro durante una vacanza a Ibiza grazie ad amici in comune. Al momento la coppia non è ancora convolata a nozze ma Ludovica spera un giorno di poter sposare il suo Gianmaria.