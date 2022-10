Ludovica Valli incinta: svelato il sesso del bebè, video da brividi

Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne ed oggi affermata influencer da oltre 1.9 milioni di followers su Instagram, ha rivelato il sesso del bebè che porta in grembo. Lungo il tardo pomeriggio di domenica 23 ottobre, la giovane ha postato sui suoi profili social un video tanto originale quanto dolce grazie al quale ha annunciato che partorirà un maschietto. Dunque a breve appenderà sul portone di casa un bel fiocco azzurro e la sua primogenita, Anastasia, nata nel marzo 2021, avrà un fratellino.

Nel filmato con la quale ha informato i suoi numerosi fan della lieta notizia si nota il suo pancione sul quale la stessa Valli disegna un cuore con della tempera. Il video, inizialmente, è in bianco e nero e dunque non si comprende il colore del disegno. Quando la piccola Anastasia posa la sua manina sul pancione della madre, ecco che le immagini diventano a colori e si può vedere chiaramente che il cuoricino è blu. Il tutto è stato incorniciato dal tappeto musicale dello struggente brano ‘Latch’ di Sam Smith.

L’ex tronista di Uomini e Donne, legata all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, aveva svelato di essere rimasta incinta per la seconda volta in piena estate, più precisamente lo scorso 7 agosto. Anche in quell’occasione pubblicò un post sul suo profilo Instagram per divulgare la notizia.

Ludovica Valli e la volontà di diventare mamma bis

La Valli, poco dopo aver reso noto della seconda dolce attesa, chiacchierando con i suoi ‘seguaci’, aveva spiegato che l’arrivo del secondo frutto d’amore non era stato per nulla casuale e che anzi era stato fortemente voluto sia da lei sia dal compagno con il quale fa coppia fissa dal 2019, da quando cioè è scatto il classico colpo di fulmine. La passione e l’amore travolgenti hanno spinto subito i due ad optare per la convivenza. Poi, nel 2021, ecco che la relazione si è impreziosita con la nascita di Anastasia. A breve giungerà un piccolo maschietto. Ora non resta che scoprire il nome scelto da mamma e papà.