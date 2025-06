Ludovica Caramis incinta, gender reveal in pompa magna a La Volta Buona

Ludovica Caramis è di nuovo incinta. L’ex Professoressa de L’Eredità e moglie di Mattia Destro è tornata in televisione dopo cinque anni, partecipando al programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1. Durante la puntata ha svelato il svelato il sesso del suo secondogenito.

Ludovica Caramis di nuovo incinta, svela il sesso da Caterina Balivo a La Volta Buona

Caterina Balivo ha organizzato un gender reveal durante la trasmissione, dove Ludovica Caramis, affiancata da Chiara Giallonardo, altra donna in dolce attesa all’età di 46 anni, ha fatto il grande annuncio: “Viva le femmine direi!”.

Poi ha spiegato: “Sono contentissima. Leone chiedeva una sorellina. Abbiamo provato a spiegargli che non è qualcosa che si può scegliere. Siamo però doppiamente felici per lui, perché era il suo desiderio“.

La carriera di Ludovica Caramis e il matrimonio con Mattia Destro

Ludovica Caramis è italiana ma ha origini greche da parte del nonno paterno, cosa che ama sottolineare in quanto orgogliosa del suo patrimonio culturale e familiare. Valletta a La Corrida e modella dal sorriso contagioso, la showgirl si è fatta conoscere al grande pubblico nello studio de L’Eredità, condotto all’epoca prima da Carlo Conti e poi dal compianto Fabrizio Frizzi. Ad aprirle le porte nel mondo dello spettacolo però, è stato il concorso di Miss Italia nel 2009, dove, pur non aggiudicandosi il titolo principale, si è distinta vincendo la fascia di Miss Lazio, cosa che le ha permesso di prendere parte a numerose campagne pubblicitarie e sfilate varie. Attualmente conta infatti oltre 96,6 mila followers su Instagram, dove condivide momenti di vita quotidiana con chi la supporta.

Dopo un periodo di fidanzamento, la Caramis ha sposato il calciatore Mattia Destro il 1° settembre 2014, con un matrimonio da favola ad Ascoli Piceno, città natale di lui. I due hanno vissuto sempre il loro amore lontano dai riflettori. L’8 settembre 2020 è nato il loro primo figlio Leone, nome sempre più scelto tra i VIP. Una crisi matrimoniale ha portato a un annuncio di separazione nel 2022, ma poco dopo sono tornati insieme, e oggi sono più uniti che mai. La seconda gravidanza è stata festeggiata con alcuni scatti su Instagram dove lei è visibilmente in dolce attesa.

Il ritorno in TV è arrivato dopo ben cinque anni di assenza, una scelta libera della quale non si è pentita. Come ha chiarito infatti, Leone le ha dato tanto da fare, specialmente nella fase del Covid, dove era lontana dalla famiglia “perché seguo mio marito per lavoro e in quel periodo ero a Genova“. Il fatto di raggiungerlo da Roma, con suo figlio che aveva appena due mesi, è stata una esperienza che l’ha fortificata molto. Per questi motivi, ha detto di aver voluto aspettare un po’, prima di tentare di avere il secondo figlio.