Fiocco azzurro per Ludovica Caramis e Mattia Destro. È nato il primo figlio dell’ex Professoressa de L’Eredità e del calciatore del Genoa. A dare l’annuncio la neo mamma con un post su Instagram nel quale ha mostrato un pupazzetto e un cuore celeste. Il bambino si chiama Leone ed è nato l’8 settembre. Il post (che potete vedere più in basso) è stato subito inondato di like e commenti di auguri. Tanti quelli da parte dei personaggi famosi tra cui: Flora Canto, Carlotta Maggiorana, Flavia Pennetta, Benedetta Mazza, Claudia Andreatti, Michela Quattrociocche, Miriam Leone, Giusy Buscemi. Non è mancato quello di Carlo Conti, che nutre da sempre grande stima per la Caramis. Dopo l’esperienza a L’Eredità il conduttore toscano ha fortemente voluto la modella come valletta de La Corrida. “Welcome Leone”, ha scritto Conti.

Ludovica Caramis e Mattia Destro sono diventati genitori

Leone è il primo figlio di Ludovica Caramis e Mattia Destro. Sposati dal 2014, dopo soli due anni di fidanzamento, la coppia si è concentrata sulla carriera prima di allargare la famiglia. La Caramis, 29 anni, ha approfittato della pausa de La Corrida per dedicarsi alla sua vita privata. Ed è così arrivato Leone, per la gioia di mamma e papà. Un nome sempre più diffuso tra i Vip. Prima di Ludovica e Destro è stato infatti scelto da: Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, Chiara Ferragni e Fedez, John Elkann e Lavinia Borromeo. Di origine greca, il nome Leone era molto diffuso in epoca medievale. È stato il nome di vari imperatori d’Oriente e di tredici papi.

Ludovica Caramis mamma a tempo pieno del piccolo Leone

In una vecchia intervista Ludovica Caramis non ha nascosto il desiderio di fare la mamma a tempo pieno. La giovane ha chiarito che non lascerà il figlio alle cure di una tata ma che si occuperà in prima persona della crescita del bambino. La Caramis ha conosciuto Destro a Roma, durante una cena con amici in comune. Dopo essere stati fidanzati per circa due anni, Ludovica Caramis e Mattia Destro hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel 2014 ad Ascoli Piceno, città d’origine dell’attaccante.