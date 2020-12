Ludovica Caramis, ex professoressa L’Eredità: dove vive e cosa fa oggi

È dolce neo mamma del suo piccolo Leone, Ludovica Caramis e nonostante la sua vita professionale e privata l’abbia portata a girovagare per l’Italia, per il momento ha deciso di fermarsi e godersi ogni minima emozione. L’ex professoressa de L’Eredità e il marito, il calciatore Mattia Destro, sono diventati genitori lo scorso settembre e da allora la loro vita si è fermata e ha iniziato a prendere un nuovo battito. Il lavoro del giocatore li ha sempre portati a spostarsi in lungo e largo per lo Stivale. Al momento si ritrovano tutti e tre in Liguria, ad Arenzano, dove insieme crescono Leone. Sui social Ludovica racconta la sua nuova vita da neo mamma e la rivoluzione che il primogenito ha portato nella loro quotidianità.

Da modella a professoressa dell’Eredità

È stata tra le protagoniste delle edizioni più fortunate dello game di Rai 1, L’Eredità. Insieme alla altre professoresse, è stata al fianco prima di Carlo Conti e poi dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Sei lunghi anni alla guida del gioco più longevo della tv. L’esperienza di Ludovica Caramis, insieme alla altre colleghe Eleonora Cortini, Francesca Fichera e Laura Lena Forgia, è rimasta indelebile nel cuore degli italiani che, ogni giorno, alle 18:45, accendevano il primo canale e venivano rassicurati da volti familiari e sorridenti. Sono state le professoresse più amate e, soprattutto, quelle che sono rimaste più di tutte all’interno della trasmissione preserale dell’ammiraglia Rai.

Una volta terminata l’esperienza a L’Eredità, nel 2017, ha poi continuato a lavorare in tv con Carlo Conti e a fargli da spalla all’interno della trasmissione La Corrida, andata in onda su Rai 1. Un’avventura professionale che include tra i momenti più emozionanti del suo lavoro. Ma è nel 2014 che la sua vita ha preso una prima svolta importante. La modella romana dopo due anni di fidanzamento ha deciso di convolare a nozze con il giocatore Mattia Destro e proprio a settembre del 2020 dalla loro unione è nato il piccolo Leone. Da quel momento la loro vita si è trasformata in una bellissima favola. Dalle foto che posta su Instagram, Ludovica fa trasparire una enorme felicità che solo la nascita di un figlio può dare.

“Come Leone mi ha cambiato la vita”

Ultimamente, l’ex professoressa di Rai 1, ha deciso di rispondere a qualche domanda da parte dei follower circa la sua nuova esperienza personale. “Sono stati mesi davvero belli, intensi” – racconta Ludovica a chi le chiede come ha passato la gravidanza di Leone. “Per me è stata una meraviglia e mi manca tanto il mio pancione e sentire Leone dentro di me“. Si definisce una mamma protettiva e “Un po’ pazzerella“. Sui social pubblica spesso foto con il figlio in braccio, mentre fa lunghe passeggiate al parco o al mare.

Dal profilo di Ludovica si evince come sia una ragazza molto amata dal genere femminile. Tutti le fanno i complimenti per la sua semplicità e mantengono sempre un profondo affetto nei suoi confronti. In tanti le chiedono di farsi vedere di più sui social perché “molto più vera di tante altre“, le dicono. Lei risponde con molta pacatezza. Le piace regalare un po’ di sé ai suoi follower e sta imparando a mostrarsi un po’ di più nonostante la sua timidezza. Sono diversi, inoltre, i messaggi che fanno riferimento alla sua passata esperienza a L’Eredità. Ludovica racconta di ricordare con estrema gratitudine quegli anni.

È rimasta in ottimi rapporti con le sue ex colleghe di avventura e afferma di continuare a sentirsi e a scambiarsi consigli. A chi le chiede se esistono e possono mantenersi delle relazioni vere e durature nel mondo dello spettacolo, la modella risponde di sì. Il suo rapporto con Carlo Conti e l’amica Francesca Fichera è rimasto invariato e questo conferma la loro genuinità anche fuori dagli studi televisivi.