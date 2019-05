Ludovica Caramis svela i segreti della storia con Destro

Ludovica Caramis racconta il primo incontro con Destro

Procede a gonfie vele il matrimonio tra Ludovica Caramis e Mattia Destro. La ragazza, che è entrata a far parte del mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia, adesso si divide tra lavoro e famiglia, e come ha dichiarato in un’intervista a Confidenze insieme a Destro stanno pensando di allargare la famiglia. Ludovica nella lunga chiacchierata ha raccontato di come i due si sono conosciuti durante una cena e da quel momento non si sono più separati. La Caramis ha spiegato che pur essendo un po’ prevenuta inizialmente, ha comunque poi ceduto al corteggiamento del calciatore.

Ludovica Caramis e Mattia Destro: un amore romantico

Alla rivista Confidenze la showgirl parlando di Mattia Destro ha premesso: “I calciatori non sono assolutamente il mio genere, ma lui era atipico, riservato e molto educato. Mi è piaciuta subito la sua semplicità“. Da subito la coppia ha fatto le presentazioni in famiglia e ha voluto viversi in modo serio la relazione, tanto da arrivare presto alla convivenza. Parlando del matrimonio ha poi ammesso: “Dopo il primo anniversario Mattia mi ha chiesto di sposarlo. Sono andata con mamma e suocera a scegliere il vestito, poi abbiamo organizzato il matrimonio come una mega festa“. Per ora però Ludovica ha specificato di volersi vivere la vita di coppia e sfruttare il tempo libero viaggiando: presto infatti andranno in Giappone.

Ludovica Caramis: “Quando avrò un figlio..”

Secondo quanto riportato dalla rivista Vero Tv, Ludovica Caramis pur essendo pronta a diventare mamma e a consolidare il nucleo familiare con il marito Destro, ha deciso di ritardare l’arrivo della cicogna per dedicarsi al lavoro. “Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando con Mattia“, ha ammesso la Caramis che ha poi proseguito: “Sto cercando di consolidare la mia posizione professionale, per poi dedicarmi al mestiere più bello del mondo“. Ludovica ha infatti le idee ben chiare: “Quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita“. Proprio per questa sua voglia di godersi a pieno un eventuale futuro bambino, al momento Ludovica ha scelto di temporeggiare ancora per un po’.