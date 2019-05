Ludovica Caramis e il marito Destro: la scelta sul figlio

Ludovica Caramis: voglia di maternità

Procede a gonfie vele il matrimonio tra Ludovica Caramis e Mattia Destro. La ragazza, che è entrata a far parte del mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia, adesso si divide tra lavoro e famiglia, e come ha dichiarato in un’intervista a Vero tv, insieme a Destro stanno pensando di allargare la famiglia. Ludovica ha infatti ammesso di aver sempre avuto un amore nei confronti dei bambini e uno spiccato istinto materno. Ma al momento preferisce concentrare le sue energie nel mondo del lavoro per crearsi una identità lavorativa stabile. Infatti la Caramis in questo periodo si trova accanto a Carlo Conti nel programma La Corrida, lo show che mette in scena i talenti nascosti dei dilettanti allo sbaraglio.

Ludovica Caramis: “Quando avrò un figlio..”

Secondo quanto riportato dalla rivista Vero Tv, Ludovica Caramis pur essendo pronta a diventare mamma e a consolidare il nucleo familiare con il marito Destro, ha deciso di ritardare l’arrivo della cicogna per dedicarsi al lavoro. “Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando con Mattia“, ha ammesso la Caramis che ha poi proseguito: “Sto cercando di consolidare la mia posizione professionale, per poi dedicarmi al mestiere più bello del mondo“. Ludovica ha infatti le idee ben chiare: “Quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita“. Proprio per questa sua voglia di godersi a pieno un eventuale futuro bambino, al momento Ludovica ha scelto di temporeggiare ancora per un po’.

Ludovica Caramis e Mattia Destro: matrimonio a gonfie vele

Dopo essere stati fidanzati per circa due anni, Ludovica Caramis e Mattia Destro hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel 2014 ad Ascoli Piceno, città d’origine dell’attaccante, che sulla moglie ha fatto sapere in passato: “È la donna che ho sempre sognato”. A distanza di anni da quell’evento Ludovica e Destro non hanno subito alcuna crisi ma sono più uniti e affiatati che mai. Per il momento la coppia preferisce godersi la vita da sposini ma allargare la famiglia è nei progetti della Caramis e del marito. “Diventare padre è la logica conseguenza, non c’è la fretta… ma c’è la voglia” aveva dichiarato Mattia Destro subito dopo il matrimonio.