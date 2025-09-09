Lucrezia Lante della Rovere attacca Alba Parietti, lei sbotta: “Superficiale e irrispettosa”

Scintille tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti. Ospite del programma La Volta Buona – andato in onda lunedì 8 settembre 2025 – l’attrice ha ammesso senza filtri: “In amore sono esigente, non sono Alba Parietti che si innamora ogni cinque minuti“. Il riferimento diretto (e per nulla velato) alla showgirl torinese ha scatenato reazioni immediate, tra lo sconcerto del pubblico e il tam-tam del web. A sole 24 ore di distanza, martedì 9 settembre, arriva la risposta. Parietti non resta in silenzio e affida ai social un lungo sfogo.

Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti: è scontro

Dopo la fase al vetriolo pronunciata da Lante della Rovere, Parietti risponde per le rime. La showgirl ha pubblicato uno screenshot tratto da Fanpage, riportante le parole incriminate, e ha accompagnato il post con una riflessione amara:

Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta.

Poi entra nel merito, rivendicando con chiarezza il proprio percorso sentimentale. E non solo. Secondo la showgirl, il comportamento dell’attrice non è solo superficiale, ma pericolosamente vicino ad un atteggiamento lesivo:

Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti “di passaggio”. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita. Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva.

Il post si chiude con una richiesta chiara e una frecciatina rivolta all’attrice:

Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori , emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto.

Il botta e risposta tra le due non sembra destinato a spegnersi in fretta. I riflettori, ora, sono tutti puntati su Lucrezia Lante della Rovere: arriveranno davvero delle scuse? Intanto, Alba Parietti incassa il sostegno del pubblico, tra messaggi di vicinanza e critiche a chi ha scelto di attaccarla con tanta leggerezza.