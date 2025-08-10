Alba Parietti e Lorella Cuccarini, pace fatta? Il gesto social spiazza (e punge)

Torna il sereno tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini, protagoniste di uno scontro che ha infiammato le cronache rosa negli ultimi giorni. A far riesplodere vecchie ruggini è stato un retroscena risalente al Festival di Sanremo del 1993: Cuccarini era al timone della kermesse insieme a Pippo Baudo, mentre Parietti guidava il DopoFestival. Un doppio palcoscenico, ma un’unica rivalità mai sopita. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Cuccarini ha confessato che all’epoca ci furono “dei piccoli screzi” con la collega. Una dichiarazione che non è affatto piaciuta a Parietti, che ha replicato senza mezzi termini definendola “ipocrita”. Toni al vetriolo, dunque, che sembravano destinati a riaccendere un fuoco mai davvero spento. E invece la pace è arrivata. E a tenderle la mano, anzi il “cuore”, è stata proprio Parietti.

Lorella Cuccarini VS Alba Parietti: pace fatta

Il gesto non arriva in un giorno qualunque, ma proprio nel momento in cui Cuccarini spegne sessanta candeline. Un traguardo importante, celebrato con un mix di ironia e profondità da parte di Parietti, che ha colto l’occasione per mettere fine (almeno per ora) a un botta e risposta infuocato. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video tutto da vedere: pungente, elegante e autoironico. Dopo gli auguri ufficiali, la showgirl piemontese ha affondato il colpo parlando del temutissimo passaggio degli “anta-anta”: “Polemica a parte, me lo stavo dimenticando… ma siccome sono una signora che ci è già passata, da questa tragedia che è prendere un anno in più… e invecchiare in questo Paese è una colpa: buon compleanno Lorella Cuccarini“. Ma non finisce qui. Con la sua solita verve, Parietti ha poi aggiunto: “Ricordati Lorella, sii fiera di questo traguardo, perché una donna che è capace di dire la sua età… è capace di tutto“, ha concluso.

Nessuna risposta, almeno per ora, da parte di Lorella Cuccarini. Che sia troppo impegnata a festeggiare il suo compleanno tondo tondo per replicare? Possibile. O forse ha scelto di lasciar parlare il gesto, senza alimentare ulteriormente il chiacchiericcio. Quel che è certo è che Parietti ha voluto chiudere il siparietto con eleganza, ribadendo – tra le righe – di nutrire comunque una certa stima per Cuccarini. Il post-video di auguri, ironico ma garbato, potrebbe dunque rappresentare il punto finale di questa lunga, lunghissima querelle tra due icone della TV italiana (o almeno, fino al prossimo colpo di scena). Perché si sa, nel mondo dello spettacolo, la quiete dura giusto il tempo di un like.