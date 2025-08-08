Alba Parietti esplode contro Lorella Cuccarini, attacco fiume: “Ipocrita”

Volano gli stracci e parole grosse tra Lorella Cuccarini e Alba Parietti. Quest’ultima è andata su tutte le furie per quanto dichiarato sul suo conto nelle scorse ore dalla collega. E ha scritto su Instagram un post infuocato per dare la sua versione dei fatti su quel che accadde nel lontano 1993 al Festival di Sanremo dove lei fu scelta per timonare il Dopofestival mentre la ‘Cucca’ presentò la kermesse vera e propria al fianco di Pippo Baudo. Ma si proceda con ordine: nella giornata di ieri, Il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista della coreografa romana la quale, a un certo punto, ha dichiarato di aver avuto degli screzi durante la sua carriera con Heather Parisi e Alba Parietti.

Alba Parietti va su tutte le furie e attacca Lorella Cuccarini

In riferimento alla conduttrice torinese e al Festival del 1993, Lorella ha raccontato che Alba fu “indelicata” perché “fece polemiche sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari”. Cuccarini ha aggiunto che andò dalla collega e le disse: “Alba, se hai un problema con me parliamone tra noi”. La Parietti ha letto tali dichiarazioni ed è esplosa, pubblicando sui suoi social un lungo sfogo in cui ha dato dell’ipocrita alla professoressa di Amici, oltre a narrare dettagliatamente la sua versione di quel che accadde.

“In merito alle recenti dichiarazioni di Lorella Cuccarini sul Festival di Sanremo 1993. Lorella Cuccarini: “Alba Parietti fu indelicata. Heather Parisi? Pippo Baudo scelse me, non me lo perdonò”. Al Corriere preciso quanto segue”. Questo l’esordio su Instagram di Alba Parietti che ha riportato quanto esternato dalla collega nelle scorse ore. Poi è passata al contrattacco, affermando che lei, all’epoca, era la “donna di rete” di Rai Uno, alla guida di Domenica In, mentre “Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale”. Quindi i dettagli di ciò che avvenne prima e durante Sanremo:

“Brando Giordani e Fuscagni – ha spiegato Parietti – mi volevano per affiancare ancora, dopo il successo dell’anno prima, Pippo Baudo sul palco dell’Ariston. Ma lui volle Lorella, relegandomi al DopoFestival che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide. Mi fu fatto capire, che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival — fatto anomalo, perché chi conduce il DopoFestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre Lorella fu invitata al Dopofestival. Nel frattempo si costruì un’immagine di me come “la strega cattiva” e di Lorella come “Biancaneve”. Pippo mi zittiva, mi sovrastava e quel gioco al massacro creò il successo del Dopofestival. Non fu semplice, ma una professionista deve saper gestire le difficoltà”.

Parietti è stata un fiume in piena ed ha ribadito che accettò il ruolo affidatole senza battere ciglio e “senza alcuna protezione, trasformando comunque il DopoFestival in un grande successo”. Spazio poi alla tuonata contro la Cuccarini, descritta come una persona che ebbe un atteggiamento da ipocrita per un gesto che fece davanti ai giornalisti:

“Ricordo però che, in una rara occasione in cui ci incrociammo, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso largo da un orecchio all’altro e fare materno dicendo: “Almeno abbracciamoci”. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita”.

Parietti contro la versione della coreografa: “Assurdo”

Parietti ha continuato dicendo che se fosse stato per lei non avrebbe mai parlato dell’episodio relativo al Festival del 1993 in quanto “abituata ad avere rispetto dei ruoli” che le vengono affidati. “Trovo quindi curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo — assurdo — di mettermi in ridicolo. Mi spiace perché è una collega che ho sempre , ammirato e stimato moltissimo”, ha concluso la conduttrice piemontese.

Il post è subito stato preso d’assalto dagli utenti di Instagram, diversi dei quali hanno spezzato una lancia a favore della Parietti, criticando la prof di Amici. Ora non resta che attendere una eventuale controreplica della Cuccarini.