Lorella Cuccarini: “Screzi con 2 donne vip, parlo io: chi sono e cos’è successo”

Lorella Cuccarini pronta a festeggiare 60 anni. Il 10 agosto spegnerà le candeline. Grande festa? Macché. La coreografa romana, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha spiegato che non ha mai omaggiato in grande stile il suo compleanno. Motivo? In piena estate tutti sono in vacanza. Ma va bene così. Spazio poi ai ricordi delle tappe salienti della sua infinita carriera. A un certo punto divenne assieme a Marco Columbro uno dei volti più celebri del piccolo schermo italiano. Con il collega aveva un bel rapporto sia dentro sia fuori dagli studi televisivi.

“Marco Columbro? Un fratello – ha raccontato Cuccarini -. Che litigate dietro le quinte di Buona Domenica (risata, ndr). Mi accusava di barare nei giochi, di avere corrotto la giuria, eravamo come due bambini dell’asilo, competitivi al massimo. Poi a cena insieme era tutto dimenticato”. La scoprì Pippo Baudo per il quale prova un forte affetto. E lo stesso vale per un altro big, Gianni Morandi: “Gli voglio un sacco di bene. A Sanremo 2023, mentre scendevo dalle scale, ha esclamato: “Però! Ammazza che bomba la Cuccarini””.

Lorella Cuccarini contro Alba Parietti e Heather Parisi

Per quel che riguarda gli screzi, ne ebbe con Alba Parietti. Qualcosa andò storto al Festival di Sanremo. La showgirl torinese era al timone del Dopofestival e, a detta della ‘Cucca’, ebbe poco tatto in alcune dichiarazioni: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: “Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi””.

Un’altra donna con la quale non ebbe un grande legame, per usare un eufemismo, è Heather Parisi. Che cosa è successo? “Assolutamente niente. Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. “Mai con una ballerina di fila. O io o lei”. E Baudo scelse me”.

Mai un pettegolezzo alla ‘Raoul Bova’

Lorella è da decenni in tv e, quindi, un volto tra i più noti d’Italia. A differenza di altre sue colleghe e di altri suoi colleghi, zero scandali. Quando le è stato menzionato il caso relativo allo scandalo che ha travolto Raoul Bova, ha così replicato: “Messaggi vocali alla Raoul Bova? Una volta mi hanno “fidanzato” con mio fratello, un’altra con un mio amico. I vocali per fortuna ai tempi non c’erano. I paparazzi non mi seguono più, hanno capito che non c’è trippa per gatti”.

Cuccarini non ha nemmeno mai ceduto alla ‘tentazione’ di posare per riviste scandalistiche, anche se le offrirono parecchi soldi: “Un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. E Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli. Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tet*e che lavorava per lui”.

Quando la Rai la mise da parte e la conferma ad Amici di Maria De Filippi

Tanto successo e la popolarità alle stelle. Qualcosa, poi, cambiò. Il telefono per un po’ di tempo smise di squillare e Lorella pensò che la sua carriera fosse giunta al termine. La Rai la mise da parte. Come reagì?

“Nei momenti no, ho imparato a non personalizzare. Non sono decisioni prese contro di te, ma questione di gusti. Sono finita in panchina però non ho mai pensato di valere meno, l’autostima non mi è mai mancata. Per due o tre anni il telefono non squillava più, ma avevo quattro figli, ho perso mia madre, mi sono ammalata, ho dovuto rimettere a posto i cocci. Se ho pensato: ‘È finita?’ Sì, però non disperavo, mi sarei sempre ritenuta molto fortunata anche così”.

Da anni è entrata nella ‘scuderia’ di Maria De Filippi, ingaggiata come professoressa di Amici. A proposito, nella prossima stagione del talent sarà di nuovo nel team degli insegnati? “Ho trovato un pubblico che mi scopre ora. È stato come rinascere e ricominciare”. Lorella ha dribblato la domanda in quanto il programma non ha ancora ufficializzato i prof. Ma, salvo ‘cataclismi’ dell’ultimo minuto, sarà confermata nello show.