Raoul Bova va via di casa, foto e dettaglio: Rocio Muoz Morales furiosa

Per Raoul Bova è tempo di fare i bagagli e di traslocare. Il magazine Diva e Donna ha pubblicato degli scatti del divo romano, immortalandolo sotto casa sua, nella Capitale, mentre lo si vede alle prese con zaini e borsoni. La rivista ha sostenuto che l’attore è stato fotografato mentre stava traslocando, dopo la fine della lunga love story con Rocio Munoz Morales. Come è noto nei giorni scorsi, Bova è stato travolto dallo scandolo degli audio “spaccanti” diffusi da Fabrizio Corona. Avrebbe avuto una tresca con la 23enne Martina Ceretti, aspirante attrice e influencer.

Il protagonista di Don Matteo è stato sorpreso con dei bagagli, intento quasi certamente a portare via da casa indumenti e oggetti personali. Con Rocio è finita. E pare malissimo. Lei sarebbe furiosa per quanto emerso sul conto dell’ormai ex compagno, con il quale ha avuto due figlie. Tra l’altro c’è un giallo di non poco conto che aleggia sulla separazione: lui ha reso noto tramite il suo legale che il rapporto sentimentale con Morales è terminato da due anni, lei invece afferma che dormiva con il divo fino a pochi giorni fa. Insomma, versioni totalmente discordanti.

Alla luce di tale divergenza per quel che riguarda i racconti dei due ex, sui social diversi utenti, dopo aver visto gli scatti pubblicati da Diva e Donna, hanno fatto notare un dettaglio, facendo il seguente ragionamento: se, come sostiene Bova, la love story è finita due anni fa, perché lo stesso attore starebbe effettuando il trasloco in questo momento? Da tale riflessione sono scaturite diverse critiche all’indirizzo del divo capitolino.

Rocio Munoz Morales chiede l’affidamento esclusivo delle figlie

Nelle ultime ore si è inoltre saputo che Rocio Munoz Morales avrebbe richiesto di avere la gestione esclusiva delle figlie Luna, nata nel 2015, e Alma, venuta alla luce nel 2018. I legali dell’attrice sarebbero pronti a sostenere che il flirt di Bova con la giovane modella Martina Ceretti sia a tutti gli effetti un tradimento e anche un elemento che potrebbe provare la sua inadeguatezza come figura genitoriale. Una visione ovviamente non condivisa in alcun modo dagli avvocati del divo.

“Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocio nel sostenere la richiesta di affido esclusivo atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile”, hanno dichiarato l’ex suocera di Bova Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, che stanno assistendo l’attore legalmente.