Don Matteo, “valutata cacciata di Raoul Bova”: la Rai ha scelto, ecco la decisione

Momento delicato per Raoul Bova, travolto dallo scandalo degli audio indirizzati alla 23enne Martina Ceretti con la quale avrebbe avuto un flirt. Uno dei timori più grandi e comprensibili dell’attore e dei suoi avvocati è che la vicenda possa avere ripercussioni a livello professionale. Tra l’altro, come è noto, il divo ha sostituito Terence Hill nella popolare serie tv Rai Don Matteo. Ovviamente un professionista che interpreta un sacerdote sul set non lo deve essere nella vita. Ma è pur vero che, se alcune faccende private diventano particolarmente rumorose, anche alcune parti professionali possono essere minate. Ecco quindi che i magazine DiPiùTv e NuovoTv hanno sostenuto che i vertici della tv di Stato e la casa di produzione che confeziona Don Matteo, la Lux Vide, starebbero riflettendo seriamente se confermare o meno Bova come protagonista della fiction.

Don Matteo, la decisione della Rai su Raoul Bova

Cosa c’è di vero in tali indiscrezioni? Pare nulla. Fanpage.it ha reso noto di essere entrato in contatto con fonti vicine ai piani alti della Rai e a Lux Vide. Entrambe le aziende hanno smentito categoricamente che ci sarebbe in corso una valutazione relativa alla eventuale cacciata di Bova dal progetto Don Matteo. Dunque, nei nuovi episodi dell’amata serie tv, l’attore tornerà a vestire i panni di Don Massimo. Terence Hill può continuare a dormire sonni tranquilli (si è mormorato che l’eventuale estromissione di Bova sarebbe combaciata con un ritorno nella fiction dell’attore veneziano).

Nel frattempo proseguono le indagini relative allo scandalo. Bova, assistito legalmente dall’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace, ha denunciato Fabrizio Corona. Proprio l’ex re dei paparazzi ha diffuso gli audio di Martina Ceretti, veicolandoli nel suo podcast Falsissimo. Gli inquirenti hanno inoltre ipotizzato, al momento contro ignoti, il reato di estorsione in quanto all’attore, tramite un’utenza spagnola, sono stati chiesti soldi per far sì che i messaggi vocali “spaccanti” non fossero pubblicati. Il divo non si è piegato e gli audio sono trapelati.

Le versioni discordanti di Bova e di Rocio Munoz Morales

La vicenda ha sancito definitivamente la fine della relazione vissuta da Bova con Rocio Munoz Morales. I due ex, che sono stati assieme 12 anni durante i quali hanno accolto due figlie, hanno raccontato versioni differenti in merito al crac sentimentale. Raoul sostiene che il rapporto con Rocio si è concluso da circa due anni. L’attrice spagnola invece afferma che si considerava impegnata fino a pochi giorni fa. C’è una discrepanza nei due racconti mica da poco.