Caso Bova, Monzino confessa: “Da Corona soldi e un contatto per gli audio”

Protagonista indiscusso delle notizie di cronaca rosa dell’estate 2025 è sicuramente Raoul Bova. Gli audio e le chat private tra il noto attore di origini calabresi e Martina Ceretti stanno ancora facendo il giro del web. A far uscire fuori tutti è stato Fabrizio Corona. Ed ecco che ora Federico Monzino, che ha svolto un ruolo chiave nella faccenda che sta facendo discutere, ha svelato quale sarebbe stato il prezzo concordato con l’ex re dei paparazzi.

Il ragazzo, coinvolto nella vicenda come colui che ha inviato il materiale da rendere pubblico, ne ha parlato con gli investigatori. Proprio nelle scorse settimane, lo stesso Monzino – amico della Ceretti – aveva negato di aver ricevuto soldi o favori da parte di Corona. Ora, invece, cambiano le carte in tavola con una sua stessa ammissione. Secondo quanto riporta La Repubblica in queste ore, il giovane imprenditore milanese avrebbe rivelato agli investigatori di aver ricevuto da Fabrizio mille euro in contanti e il numero di un pusher per acquistare droga.

Questo sarebbe stato il prezzo concordato in cambio degli ormai famosi audio e delle chat private tra Raoul Bova e Martina Ceretti. Mentre l’attore ha deciso di farsi difendere dall’ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace, la polizia postale starebbe facendo le sue indagini: “La polizia postale vuole capire se si sia trattato solo di un recapito passato a Monzino o se si nasconda un credito a base di stupefacenti aperto da Corona”.

Attualmente, nessuna delle persone coinvolte sembrerebbe risultare formalmente indagata. Allo stesso tempo, Ceretti, Monzino e Corona sono finiti nel mirino della Procura di Roma. Intanto, l’ex re dei paparazzi smentisce tutto, dichiarando più volte di aver ricevuto il consenso da parte della modella e del suo amico per la pubblicazione dei materiali privati. Infatti, Fabrizio ha spesso sottolineato di non aver mai ricattato nessuno, compreso Bova.

Sembra, inoltre, che la Ceretti abbia deciso di mettere fine al suo rapporto con Monzino. La modella, secondo quanto rivelato dal giovane imprenditore, avrebbe fatto dei passi indietro quando ormai era troppo tardi, ovvero subito dopo aver girato i messaggi a Corona. Di sicuro, a pagare un caro prezzo è la famiglia di Raoul e Rocio Munoz Morales. Sono tanti coloro che si stanno stringendo intorno a loro, dando sostegno soprattutto all’attore, diventato involontariamente protagonista di una bufera mediatica. Per rimediare, Bova ha anche chiesto aiuto al Garante della Privacy, in modo da far sparire i suoi audio dal web.