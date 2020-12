Luciana Littizzetto non molla e torna a criticare Wanda Nara

Luciana Littizzetto va avanti per la sua strada. Nonostante la polemica scoppiata gli scorsi giorni e le minacce legali di Wanda Nara la comica non ha cambiato idea sulla sua posizione. Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, quella in onda su Rai Tre domenica 13 dicembre 2020, la Littizzetto ha difeso il suo lavoro e la sua comicità. Non è mancata una frecciatina alla soubrette argentina rea, a detta di Lucianina, di non saper ridere di se stessa e del mondo che la circonda.

Luciana Littizzetto ha puntualizzato che la sua battuta non è stata di certo sessista:

“Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa. È l’odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere”

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ha aggiunto, come potete vedere nel video più in basso:

“Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto”

La spalla comica di Fabio Fazio ha poi tirato in ballo le altre star del mondo dello showbiz che non hanno avuto la stessa reazione di Wanda Nara. Conduttrici, modelle e celebrity che la Littizzetto ha preso in giro in passato senza suscitare così tanto clamore:

“Siamo benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D’Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato”

Al momento in cui scriviamo nessun commento è ancora arrivato da parte di Wanda Nara che nei giorni scorsi ha parlato di azioni legali sul suo account Instagram, dove è seguita da oltre sette milioni di follower. Fabio Fazio ha invece applaudito Luciana Littizzetto dopo il suo discorso e non ha esitato a pronunciare un “brava”.

Il nuovo discorso di Luciana Littizzetto non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli, la prima a condannare la battuta della 56enne sullo shooting fotografico di Wanda Nara. Questo il commento della giornalista su Twitter:

A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puoi parlarne come ti pare”. E questo al di là della questione Wanda Nara. pic.twitter.com/txbujntOma — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 13, 2020

Cosa aveva detto la Littizzetto su Wanda Nara

Nella puntata di Che tempo che fa dello scorso 6 dicembre Luciana Littizzetto aveva preso in giro Wanda Nara per i recenti scatti a cavallo. Scatti assai bollenti, tra cui uno che vede l’ex moglie di Maxi Lopez completamente senza vestiti.

Sulla vicenda non si è espresso Mauro Icardi, che è devoto alla moglie nonché mamma delle figlie Francesca e Isabel. Il calciatore, sempre molto premuroso nei confronti di Wanda Nara, ha preferito restare fuori dalla vicenda.