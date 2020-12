Wanda Nara risponde a Luciana Littizzetto: la questione finisce in Tribunale

Com’era prevedibile Wanda Nara non è rimasta in silenzio davanti all’ironia di Luciana Littizzetto. La battuta sulla sua foto senza veli a cavallo ha alzato un vero e proprio polverone. Tante le persone che si sono indignate per le parole della comica di Che tempo che fa. E anche la moglie di Mauro Icardi non ha reagito bene alla situazione tanto da decidere di agire per vie legali.

Nelle ultime ore Wanda Nara ha condiviso una storia Instagram contro Luciana Littizzetto. Storia che non appare più nell’account della procuratrice ma che è stata prontamente screenshottata dai fan. Wanda ha repostato il messaggio di un’utente e poi annunciato la sua scelta:

“Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno s***o. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina”

A margine del messaggio Wanda Nara, che ha di recente festeggiato i suoi 34 anni, ha aggiunto:

“Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”

Dunque Wanda non perdona ed è pronta a fare giustizia per una questione che la tocca in prima persona. Nessun commento è arrivato da parte di Luciana Littizzetto. La comica e attrice è rimasta in silenzio nonostante il gran chiasso provocato sui social network dopo l’ultima battuta pronunciata a Che tempo che fa.

Non è escluso che la Littizzetto chiarisca la sua posizione nella prossima puntata del programma di Fabio Fazio, come sempre in onda su Rai Tre ogni domenica sera. Sulla faccenda non è intervenuto Mauro Icardi, che è sempre stato molto protettivo nei confronti della moglie, madre delle figlie Francesca e Isabella.

Cosa ha detto la Littizzetto su Wanda Nara

Nella puntata di Che tempo che fa dello scorso 6 dicembre Luciana Littizzetto ha preso in giro Wanda Nara per i recenti scatti a cavallo. Scatti assai bollenti, tra cui uno che vede l’ex moglie di Maxi Lopez senza vestiti. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, ha detto divertita la Littizzetto.

La battuta ha subito indignato Selvaggia Lucarelli, che ha criticato Lucianina su Twitter. La giornalista non ha nascosto il suo disappunto sulla vicenda, ricevendo il consenso di tanti altri telespettatori. Qualcuno ha invece preso le difese della comica torinese, sottolineando che la sua è stata pura e semplice satira. Ora il confronto davanti ad un giudice… Chi la spunterà?