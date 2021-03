Luciana Littizzetto a C’è posta per te: quante frecciate a Wanda Nara!

By

Luciana Littizzetto show all’ultima puntata di C’è posta per te 2021. L’artista torinese è stata invitata di nuovo da Maria De Filippi per aprire la serata in modo divertente. Lucianina ha tenuto incollati i telespettatori al piccolo schermo con un travolgente siparietto sulle relazioni amorose nel quale ha coinvolto Belen Rodriguez, Gemma Galgani, Veronica Peparini, Andreas Muller.

Tra una battuta e l’altra non sono passate inosservate le frecciatine di Luciana Littizzetto a Wanda Nara. Tra le due non corre buon sangue da quando la comica ha osato criticare la foto della manager argentina a cavallo. Non una foto qualsiasi ma uno scatto che vedeva la moglie di Mauro Icardi mentre cavalcava senza veli. La satira di Luciana ha scatenato una vera e propria bufera con Wanda che ha minacciato azioni legali.

Una situazione che ha infastidito la Littizzetto – che qualche tempo fa ha fatto un lungo monologo a riguardo a C’è posta per te – e che l’ha portata a non lesinare frecciatine durante l’intervento a C’è posta per te. Quando il postino di Maria De Filippi ha fatto recapitare la posta a Belen Rodriguez Luciana ha lanciato la prima “zeppata” a Wanda.

“So che ti piace ballare il tango argentino”, ha detto il postino Gianfranco Apicerni alla soubrette argentina al momento della consegna della busta. “Si e cantare anche Besame mucho”, ha risposto Belen. Mentre Luciana Littizzetto guardava il video messaggio ha esclamato alzando gli occhi al cielo: “Ma non va sul cavallo, grazie al cielo!”.

Un chiaro riferimento alla foto di Wanda Nara a cavallo, che tanto scalpore ha fatto su Instagram. Quando poi Belen Rodriguez si è presentata nello studio di C’è posta per te è partita la seconda frecciatina di Luciana Littizzetto all’ex moglie di Maxi Lopez.

“Puoi parlare. Prometto che non faccio querele o denunce”, ha fatto sapere divertita Belù. Pronta la risposta dell’attrice: “Per quello sono tranquilla anche se voi argentine siete strane”. Altro riferimento a Wanda, pure lei argentina come la Rodriguez. Come reagirà la Nara davanti a questi nuovi attacchi velati di Luciana Littizzetto?