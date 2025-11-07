Lucia Ilardo smaschera Rosario: la verità sconvolgente sulla loro storia

Continuano a parlare della loro passata relazione Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island. Ora lei si espone nuovamente e, questa volta, svela una verità che probabilmente cambia un po’ le carte in tavola. Va detto che nel reality show delle tentazioni, Guglielmi è riuscito a fare proprio una bella figura, arrivando anche a conquistare la redazione e Maria De Filippi. Infatti, gli è stato offerto il Trono di Uomini e Donne.

Proprio quando stava per diventare tronista, Lucia ha deciso di sbugiardarlo di fronte a tutti, in studio. Così la conduttrice ha dovuto, necessariamente, evitare di far sedere sul Trono Rosario. Dopo di che, la Ilardo si è di nuovo esposta a Verissimo, dove ha ribadito che stava facendo di tutto per riconquistare Rosario. Quest’ultimo ha avuto modo di replicare, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, alle dichiarazione, affermando che la loro relazione ormai è finita.

Guglielmi ha più volte ammesso di non riuscire a perdonare Lucia, caduta più volte negli stessi errori. La Ilardo ha cercato le attenzioni di ex tentatori, trascorrendo con loro del tempo fuori. Inoltre, sembra non aver mai ispirato particolare fiducia a Rosario. Ora, però, spunta una realtà che capovolge decisamente la situazione. In passato, pare sia stata proprio Lucia a perdonare errori simili a Guglielmi!

A parlare ci pensa la Ilardo, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, dove ripercorre tutte le fasi della loro relazione. L’ex volto di Temptation Island 2025 racconta che si sono conosciuti di nascosto e di essersi innamorati “in fretta”. A caratterizzare questa fase della storia sono stati “amore, passione, concerti, viaggi”. “Sembra un film”, aggiunge. Ma il titolo di questo romanzo non è quello che tutti si aspettando, bensì: “Non è come sembra – volume 2”.

Infatti, pare che in due anni sia accaduto di tutto. Secondo il racconto di Lucia, Rosario avrebbe tradito la sua fiducia con l’ex fidanzata:

“Nel giro di due anni succede di tutto: ‘incontri casuali’ con la ex, messaggi ‘innocenti’, appuntamenti ‘per caso’ al mare mentre lei è con le amiche. Insomma, casualità a non finire. Finché un giorno, bum: trovo uno scontrino. Regalo alla ex. Un anno dopo scopro pure che era una borsa Michael Kors. Io perdono, ovviamente, perché l’amore cieco vede solo ciò che vuole vedere. Poi la perla: ‘Non posso pubblicare una storia con te, potrei ferire la mia ex.’ Certo, non sia mai! Meglio ferire la fidanzata attuale che turbare i sentimenti dell’ex di turno. Nel gruppo di famiglia, tra l’altro, la ex è ancora lì: commenta, mette cuori, più integrata di me dopo due anni di relazione. Al matrimonio in famiglia? Io non invitata. Lui a Ibiza, tra amici, serate e storie raccontate con un tono da sceneggiatore. Io che cerco ancora di capire, perdonare, giustificare”

Una versione inaspettata, che va a sconvolgere un po’ il pensiero che un po’ tutti si sono fatti di questa relazione. Un po’ forse per vendetta per essersi presa lei i commenti più negativi, Lucia pare voglia mostrare il reale volto di Rosario, apparso a Temptation Island come il bravo ragazzo, vittima della sua fidanzata.

Lucia Ilardo smentisce tutte le parole di Rosario Guglielmi

Quando poi Rosario le ha chiarito di non voler costruire una famiglia con lei, “con leggerezza”, la Ilardo si è avvicinata a uno degli ex tentatori. Lucia ha ammesso di aver sbagliato e, intanto, si sono lasciati. Pare sia cambiato di nuovo tutto quando, dopo qualche settimana, lei ha conosciuto un altro ragazzo. Infatti, sembra che in quella occasione, Guglielmi sia tornato da lei “in versione salvatore pentito ma deluso, quello che dice di volermi, ma nel frattempo si sente con mezza Italia e frequenta pure qualcuna”.

Così agli occhi del pubblico, Lucia è divenuta “la traditrice seriale”. “Perché se mi lasci e dopo 21 giorni vedo un ragazzo, sono io quella sbagliata logica perfetta no?”, si chiede oggi la Ilardo. Quest’ultima crede che in TV Rosario abbia raccontato “l’opposto, come se fosse lui la vittima romantica”. Oggi crede che dovrebbe smetterla di farsi sentire piccola tramite un uomo. Guardando indietro, non prova rabbia, bensì gratitudine.

“Provo gratitudine. Perché grazie a tutto questo ho imparato a riconoscere il rispetto, la dignità e la differenza tra chi ti ama e chi ti GESTISCE. E sapete cosa vi dico? Non serviva un salvatore. Serviva solo che mi salvassi io”

A questo punto, Lucia smentisce una volta per tutte l’idea sulla loro relazione:

“NO, non era la bellissima storia che dice di avere. Forse con me accanto, sì: perché io davo tutto. Tempo, attenzioni, desideri, sogni condivisi. Ma io quella ‘bellissima storia’ non l’ho vissuta. E oggi mi auguro solo una cosa: di incontrare una persona che sappia ricambiare ciò che, nonostante tutto, io davo senza ricevere, perché lo facevo per AMORE”

Così conclude il suo lungo racconto la Ilardo.