Rosario Gugliemi a Verissimo, “i gesti di Lucia inutili”: Silvia Toffanin sbotta

Verissimo continua a puntare sul tema “Temptation Island“. Silvia Toffanin, la scorsa settimana, ha intervistato Lucia Ilardo. Sabato 1 novembre in studio è invece sbarcato l’ex della ragazza, Rosario Guglielmi. L’uomo ha specificato che non ha alcuna intenzione di tornare tra le braccia della ragazza, nonostante quest’ultima stia facendo di tutto per riconquistarlo. “Fa dei gesti inutili”, ha chiosato Guglielmi, ribadendo che in questo momento non ha interesse a provare a recuperare il legame sentimentale.

Verissimo, Rosario Guglielmi: “Lucia Ilardo fa gesti che non servono”

“Sì, è vero che sta facendo di tutto per tornare con me. Viene sotto casa, mi lascia biglietti… ma non sono nella condizione di accettare gesti di recupero di questo tipo. Questi gesti non servono, li doveva fare quando stavamo insieme”, ha dichiarato Rosario a Verissimo, in riferimento al tentativo di ricucitura dell’ex. “Troppo grave la ferita per quel che è successo dopo Temptation Island”, ha aggiunto Guglielmi. Per chi non lo sapesse, Ilardo lo ha tradito con il tentatore Andrea. Poi si è anche vista con un altro tentatore, Salvatore.

“Dopo Temptation – ha raccontato l’ex volto di Temptation – ho telefonato ad Andrea che mi ha confermato che aveva visto Lucia a Siena. Poi gli ho chiesto se ci sia stato altro oltre al caffè. Lui mi ha detto che non poteva dirmi di più. E lì ho capito che cosa era successo” Poi c’è stato Salvatore. Queste due cose mi hanno fatto perdere la fiducia. Finito Temptation io volevo andare a convivere, lei ha avuto tentennamenti. Poi c’è stata appunto la vicenda con Andrea”.

Toffanin ha chiesto se dopo Temptation e dopo la crisi con Lucia, abbia avuto rapporti con altre donne. “Se io ho visto altre ragazze? Solo un avvicinamento di due giorni con una ragazza, ci siamo visti a San Benedetto del Tronto. Però non c’è stato nulla tra di noi. Non ho avuto altre relazioni”, ha spiegato Rosario.

Spazio poi alla vicenda del Trono di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cacciato Rosario prima ancora di iniziare. Motivo? Lucia Ilardo ha informato la trasmissione che pochi giorni prima dell’inizio del Trono, lei era stata a letto con l’ex Guglielmi. ‘Queen Mary’ ha così ritenuto che il ragazzo non fosse nella situazione giusta per affrontare il percorso con le corteggiatrici.

“A Napoli, pochi giorni prima del Trono, siamo stati insieme – ha ricordato Rosario -. Non me ne pento, sono stato con una persona con la quale ero stato insieme due anni. Io sono sempre stato attratto da Lucia fisicamente. Dopo comunque che siamo stati assieme, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era finita”.

E ancora: “Non mi sarei mai aspettato che Lucia rivelasse a Uomini e Donne che eravamo stati insieme, con lei mi sono arrabbiato. Non perché ha detto quelle cose, che sono vere. Ma per i modi che ha usato. Era anche una cosa intima. Ma va bene così, ho imparato la lezione”.

Silvia Toffanin disorientata

Silvia Toffanin, disorientata, ha domandato a Rosario se abbia visto Ilardo di recente. “Sì, ci siamo visti”, la risposta che ha mandato ancor più in confusione la conduttrice che ha chiosato stupita: “Ma come?” “Devi sapere che io ho un carattere particolare”, ha aggiunto Guglielmi. A questo punto la padrona di casa di Verissimo è sbottata: “Io sto uscendo pazza con voi due, ve lo dico!”

“La vedo perché se viene sotto casa e citofona scendo e sento cosa ha da dirmi. Non sono più innamorato di lei, parliamo di cose serie dai. Comunque è stata una bella storia, a parte il finale”, ha concluso Rosario. Sipario!