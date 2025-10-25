Lucia Ilardo, intervista surreale a Verissimo: Toffanin sbotta spazientita (giustamente)

Intervista a tratti surreale a Verissimo. Protagonista Lucia Ilardo, che con Rosario Guglielmi ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. Silvia Toffanin, conversando con la giovane, in un paio di occasioni è sembrata al limite della pazienza, arrivando a canzonare la versione dei fatti dell’ospite. Il sospetto è che la ragazza continui a professarsi innamorata dell’ex Rosario per fare ‘hype’. Questo almeno il dubbio che hanno tante persone che hanno seguito la peripezia sentimentale in questione.

Verissimo, la versione di Lucia Ilardo di Temptation Island

Rapido riassunto delle ‘puntate’ precedenti. Lucia e Rosario sbarcano a Temptation. Al termine del reality, lei si vede in segreto con il tentatore Andrea. Rosario lo viene a sapere e tronca la relazione. Nel frattempo, il flirt tra Andrea e Ilardo si spegne in un amen. Quest’ultima anzi vede privatamente anche un altro tentatore, Salvatore. Ma non smette di sentire pure l’ex Rosario con il quale ha un incontro a Napoli. I due ‘consumano’, seppur non tornano assieme. Guglielmi intanto accetta il trono proposto da Uomini e Donne. Nella prima puntata Lucia si presenta in studio e racconta che pochi giorni prima ha avuto un rapporto con Guglielmi. Maria De Filippi caccia il ragazzo. Niente Trono. Alè!

Con questa storia alle spalle, Lucia si è presentata a Verissimo affermando di essere ancora innamorata di Rosario. “Sto cercando nuovi equilibri – ha esordito -. Sono single ora, vediamo se riuscirò a recuperare quello che ho perso a Temptation. Ero innamorata, a fine reality ero un po’ confusa. Ma comunque innamorata”.

“Andrea non l’ho più visto – ha aggiunto -. In estate incontro Salvatore, altro tentatore che mi invita a trascorrere un giorno con lui a Palermo. Rosario viene informato di questa cosa e mi chiede un confronto. Lo ho rivisto a Napoli. Dialogando, gli ho rivelato tutti i dettagli di quel che è accaduto con Andrea. Gli ho anche anticipato che avevo visto Salvatore. Lui mi ha detto che preferiva non lo vedessi e siamo stati assieme. Ma lui intanto ha accettato il trono di Uomini e Donne”.

“Io ho comunicato a Uomini e Donne tutto quello che è avvenuto. Lui dopo che ha accettato il Trono è stato con me”, ha sottolineato Ilardo. Una sorta di racconto in stile Beautiful. “Poi che cosa è successo?”, ha chiesto Toffanin, con un sorriso beffardo tipico di chi vuole rimarcare di non bersi tutto ciò che ascolta da strambo.

“Lui si è arrabbiato perché ha reputato il mio un gesto egoistico – ha continuato la ragazza -. Però di recente ci siamo incontrati in alcuni casi nei locali di Milano. Poi io sono andata sotto casa sua, gli ho lasciato un biglietto in cui gli ho detto che vorrei avere una nuova chance. Ma non ho avuto risposta a questo biglietto. Il giorno dopo sono andata sotto casa sua”.

Toffanin a questo punto è sbottata con un ironico “ma cosa è? Un romanzo? Una puntata di un telefilm”. Ha poi invitato Lucia a proseguire. “Di recente ci siamo visti, ho provato a recuperare questo rapporto”, ha rivelato la giovane. Toffanin spazientita: “Ma in questi giorni cosa sta succedendo?” Replica di Ilardo: “Tutti i giorni gli mando un messaggio per chiedergli come sta. Cosa devo fare?”

“Devi chiederlo a lui sicuramente”, la risposta secca e ironica della conduttrice che ha poi continuato a commentare con tono beffardo: “Aspettiamo, cosa dici Lucia?” Risate in studio. Altra stoccata di Toffanin: “Sicuramente insistere non è la soluzione giusta”. “Cosa posso fare?”, si è chiesta di nuovo una disorientata Ilardo, forse non aspettandosi di essere canzonata dalla padrona di casa di Verissimo. “Vediamo cosa farà dopo questa intervista. Abbiamo capito il tuo punto di vista, quindi aspettiamo”, ha tagliato corto Toffanin, chiudendo l’intervista.