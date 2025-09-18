Temptation Island, Lucia si vendica: dopo Rosario, ‘fa fuori’ anche il tentatore

Sembra proprio che Lucia Ilardo dopo Temptation Island non abbia alcuna intenzione di restarsene in silenzio. Dopo aver smascherato Rosario Guglielmi, togliendogli la possibilità di dare inizio al suo Trono a Uomini e Donne, ecco che è arrivato il turno di Andrea Marinelli. La ragazza ha appena svelato un dettaglio che metterebbe nei guai l’ex tentatore, anche se ormai i giochi sono finiti e non ha più nulla a che fare con la produzione del reality show di Canale 5.

La nuova ‘vendetta’ di Lucia arriva dopo i retroscena svelati da Andrea nelle giornata di ieri, tramite un’intervista. L’ex tentatore si è esposto dicendo la sua su quanto accaduto a Uomini e Donne a Rosario dopo l’intervento della Ilardo. Ebbene Marinelli non ha risparmiato nessuno dei due, riservando a entrambi degli attacchi. Non è finita qui la storia. Infatti, Lucia – dopo aver messo k.o. Guglielmi – è passata al single, che a quanto pare single non è.

Un telespettatore ha commentato gli ultimi sviluppi di questa lunga e intricata vicenda, dopo lo smascheramento di Rosario, facendo notare che la romanzina del tentatore poteva essere evitata. Questo utente su Instagram si riferisce, appunto, all’intervista rilasciata da Andrea. Va precisato che Marinelli ha avuto un breve flirt con Lucia dopo Temptation Island. I due si sono avvicinati nel villaggio delle fidanzate e poi alla fine la Ilardo ha lasciato il programma con un lieto fine, quello con Guglielmi.

Infatti, Lucia ha fatto sapere, tramite dei filmati, di fronte a Filippo Bisciglia, che il suo avvicinamento a Marinelli era frutto di un gioco per ingelosire Rosario. Tutto felice, quest’ultimo ha preso bene la notizia, ma si è ritrovata con un bel pugno in faccia durante il confronto un mese dopo il falò. Andrea ha contattato la redazione e ha fatto sapere di aver rivisto e sentito Lucia. Non solo, quest’ultima si è poi, a distanza di tempo, ritrovata costretta ad ammettere di essere stata anche in intimità con lui fuori.

Dopo vari tira e molla, ecco che tra Lucia e Rosario è finita. Lui ha accettato il Trono, ma ha continuato a vederla. Proprio per questo, alla fine, non è mai iniziato il suo percorso da tronista. Arrivati a questo punto, dopo l’intervista di Andrea, ecco che Lucia ha deciso di smascherare anche lui: “Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma”. Queste le parole usate dalla Ilardo per rispondere al telespettatore sorpreso dall’intervista dell’ex tentatore.

Ma se così fosse, allora anche Marinelli avrebbe tradito la sua presunta fidanzata, visto che ha avuto questo breve flirt con Lucia. Inoltre, il reality show delle tentazioni prevede che tentatori e tentatrici siano single al momento della loro partecipazione. Se Andrea, in tutta questa storia, poteva fino a poco fa apparire come l’unico credibile in tutta questa storia, ora anche lui cade in basso.