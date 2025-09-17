Temptation, Rosario-Lucia: single Andrea rompe il silenzio con velenosi retroscena

Arrivano novità su Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, al centro delle ultime news legate a Temptation Island e Uomini e Donne. A parlare ora ci pensa l’ex tentatore Andrea Marinelli, che aveva già smascherato lei, generando un colpo di scena davvero inaspettato e abbastanza turbolento. Ed ecco che ora ci tiene a svelare qualche retroscena e a sganciare anche delle frecciate velenose. Facendo il punto della situazione, nel corso della puntata speciale Temptation Island e poi… e poi… è arrivata la proposta per Rosario legata al Trono.

Così, Guglielmi si è preparato a diventare un tronista. Ma questo non è mai accaduto. Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, Lucia l’ha smascherato e ha fatto sì che questo percorso neanche iniziasse. Un duro colpo che non è passato inosservato ad Andrea, l’ex tentatore che aveva sbugiardato la Ilardo, circa un mese fa, rivelando alla redazione a Rosario che fuori dal reality show delle tentazioni era accaduto qualcosa tra loro.

E, in effetti, aveva ragione. Infatti, la stessa Lucia ha dovuto poi confermare di essere stata in intimità con Marinelli. Quest’ultimo decide ora di parlare tramite Lollo Magazine, dove svela in esclusiva cosa pensa di quanto accaduto, visto che conosce bene lei. Prima della registrazione del dating show di Maria De Filippi di ieri, Andrea parlava normalmente di Lucia, confermando che il rapporto era ormai chiuso e che si sono sentiti per un po’ di tempo.

Non c’era alcun interesse sentimentale da parte di entrambi, ma solo fisico “chi per un motivo, chi per un altro”. A detta sua, Lucia si sarebbe resa conto di aver perso “una persona con principi e valori”, riferendosi a Rosario. Su quest’ultimo, invece, si era detto convinto che fosse esausto. Inoltre, l’ex tentatore credeva che per Guglielmi il Trono fosse “un’opportunità di riscatto per un ragazzo che ha sofferto molto”. Si era anche detto dispiaciuto se questa sofferenza era stata causata da lui.

Dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri, i toni si sono fatti più duri. Infatti, l’ex tentatore Andrea appare abbastanza deluso da entrambi e non risparmia le sue critiche. Non solo, Marinelli svela anche dei retroscena legati a quanto accaduto tra lui e Lucia, che accuserebbero lei di contraddizione:

“E poi arriva la notizia, che ridimensiona la considerazione che avevo di Rosario e mi fa ridere il comportamento di Lucia. Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei”

Ma per qualche motivo, secondo lui, Lucia ha deciso di agire contro Rosario smascherandolo prima dell’inizio del suo Trono?

“Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere”

Questa è la dura opinione di Andrea Marinelli, che ha avuto modo di conoscere Lucia sia dentro che fuori Temptation Island 2025. Molti telespettatori, secondo quanto si evince tra i commenti sui social network, hanno opinioni abbastanza simili a queste.