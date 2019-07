Lucia Bramieri replica alle accuse dell’ex fidanzato Gianluca Mastelli

Lucia Bramieri risponde alle ultime dichiarazioni di Gianluca Mastelli

È ufficialmente guerra tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli. Dopo tre mesi di amore e passione i due si sono lasciati all’improvviso. E pure in malo modo, visto che non hanno mantenuto alcun rapporto d’amicizia e stima. Di recente l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha accusato l’ex fidanzata di cercare solo visibilità e non di certo un amore importante come voleva far credere al pubblico. Accuse gravi alle quali l’ex nuora di Gino Bramieri, nota per la disputa del Telegatto ma pure per la partecipazione al Grande Fratello 15, ha replicato su Instagram con un post breve ma conciso.

La replica di Lucia Bramieri su Instagram

“Secondo voi chi tace acconsente? O forse… non ha più voglia di sprecare tempo e fiato per parlare del nulla!”, ha scritto Lucia Bramieri su Instagram dopo l’intervista di Gianluca Mastelli a Nuovo. Intervista nella quale l’ex Cavaliere ha accusato l’ex fiamma di volere solo visibilità. Tanto che la rottura sarebbe avvenuta praticamente sui social network, senza alcun preavviso per Gianluca. “Era il 2 giugno. Abbiamo fatto l’amore. Lei è andata in bagno a truccarsi e ha pubblicato un video sui social in cui mi mollava. È tornata in camera e me l’ha comunicato“, ha detto Mastelli.

Il racconto di Gianluca Mastelli a Nuovo

“Sono rimasto senza parole. Poi lei ha aggiunto che la motivazione l’avrei appresa guardando il video, cosa che non ho fatto. Il tempo di riprendermi e me ne sono andato”, ha aggiunto l’ex di Uomini e Donne, oggi del tutto sconvolto da quanto accaduto. Mastelli era molto preso da questa liason e non riesce a credere ad un addio del genere. “Credo che lei sia in cerca di ulteriore visibilità e non di valori veri, come l’amore”, ha puntualizzato il 48enne. Come andrà a finire?