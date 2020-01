Lucia Bramieri, le accuse: toy boy e gossip finti, cosa è successo a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Lucia Bramieri e il toy boy Antonello: il gossip con Manila Gorio è finto?

Lucia Bramieri e il toy boy: il gossip è vero oppure no? Se ne è parlato oggi a Pomeriggio 5, dove però a finire sotto accusa è stata proprio l’ex gieffina! Gli altri ospiti del salotto di Barbara d’Urso hanno avanzato più di un dubbio sul gossip, soprattutto perché nelle ultime ore è emerso altro. Si è parlato già di un presunto tradimento, infatti. Antonello, il presunto nuovo giovane fidanzato di Lucia, è stato paparazzato mentre bacia Manila Gorio, o almeno così sembrerebbe. Il primo sospetto venuto fuori riguarda proprio Manila, perché molti si sono insospettiti del fatto che quando si parla di tradimenti c’è spesso lei di mezzo. Il riferimento è allo scoop di qualche tempo fa con l’ex fidanzato di Gracias Colmenares, ma anche al più recente che ha coinvolto un’altra ospite del salotto di Barbara d’Urso.

Lucia Bramieri sotto accusa a Pomeriggio 5, la verità sul toy boy: “Fidanzato da sette anni”

Patrizia Groppelli ha subito raccontato cosa ha scoperto: “Tu tutte le volte vieni qua in trasmissione a parlare di questi cialtroni, perché anche questo è un cialtrone. E ti dirò di più, questo è fidanzato con una che si chiama Letizia e stanno insieme da sette anni”. Lucia ha subito fatto capire di voler chiudere qualsiasi conoscenza con questo ragazzo e si è difesa dicendo di non saperne nulla. Anzi lei per prima, dopo queste verità e dopo lo scoop del presunto tradimento con la Gorio, è sembrata sospettosa. “Se lei ha voluto usare la mia immagine e il suo amico per baciarlo, o far finta, appena io sono andata da lei mi sembra che il tramino sotto ci sia”, ha detto la Bramieri. La Groppelli ha raccontato anche altro, perché il presunto tradimento del giovane Antonello e Manila Gorio non sarebbe avvenuto in un bar di Roma come raccontato, bensì si tratterebbe di un bar di Bari.

Lucia Bramieri tradita dal toy boy con Manila Gorio? Anche Barbara d’Urso ha dei sospetti

Anche Raffaello Tonon è sembrato sospettoso visti i fidanzati o i possibili tali della Bramieri, ricordando anche Gianluca Mastelli. Lucia però ha continuato a difendersi: “Io ho conosciuto quest’uomo, è nata una simpatia. Può nascere o devo andare in convento?”. Anche Barbara d’Urso, che poco prima si è infuriata per una truffa, non è sembrata convinta del gossip con la Gorio: “Obiettivamente mi sembra bislacco che dopo che voi siete stati qui in diretta c’è il bacio con Manila Gorio”.