Lucia Bramieri, il nuovo ‘toy boy’ le dà buca. Lui spunta con Manila Gorio

Lucia Bramieri, il nuovo ‘toy boy’ le dà buca. E spuntano delle foto ‘compromettenti’ di lui con Manila Gorio

Che succede tra Lucia Bramieri e il suo ‘toy boy’, il giornalista Antonello? Qualche giorno fa, nel salotto ‘d’ursiano’ di Pomeriggio 5, si è parlato di una nuova e felice frequentazione. Ora però pare che sia accaduto un patatrac. Lui è stato pizzicato con la conduttrice e opinionista trans Manila Gorio, nel cuore di Roma. E pensare che fino a pochi giorni fa c’era una promessa: quella che Antonello avrebbe raggiunto la Bramieri a Milano per continuare la conoscenza e passare un weekend romantico. Invece…

Antonello e Manila Gorio complice a Roma: e Lucia Bramieri?

Da Barbara d’Urso la Bramieri, reduce da alcuni impegni in Puglia dove aveva conosciuto il suo nuovo toy boy, aveva presentato il giovane e aveva lasciato intendere che con lui ci sarebbe potuto essere un futuro sentimentale. Non solo: Antonello aveva pure dichiarato che non appena gli impegni fossero terminati avrebbe raggiunto Lucia a Milano. E poi? E poi ecco spuntare foto che non lasciano spazio all’immaginazione: quelle che ritraggono il giornalista e Manila Gorio nella Capitale. Non scatti qualsiasi, bensì istantanee piuttosto compromettenti, dove si nota un certo feeling. E Lucia? Come reagirà a tutto questo?

Gianluca Mastelli, le parole di Lucia Bramieri dopo l’addio: “Questa relazione con Gianluca non funzionava. In orizzontale funzionava ma in verticale no”

Ricordiamo che la Bramieri è reduce dal naufragio sentimentale con Gianluca Mastelli. “Questa relazione con Gianluca non funzionava. In orizzontale funzionava ma in verticale no. C’erano molte discussioni tra di noi, piangevo sempre e io ho preferito chiudere”, dichiarava Lucia a Pomeriggio 5 sul finire del settembre 2019. L’ex nuora di Gino Bramieri replicava così allo stesso Mastelli che aveva sussurrato che prima dell’annuncio sui social Lucia era a letto proprio con lui. “Io gli ho parlato apertamente ma ho fatto un post pubblico sui social network perché in questo modo non sarei più tornata indietro”, chiosava la Bramieri.