Lucia Bramieri spiega perché ha lasciato Gianluca Mastelli

Perché Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati

Ormai non è più una novità: dalla scorsa estate Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli non stanno più insieme. Una decisione che è stata presa dall’ex concorrente del Grande Fratello, che è stata attaccata più volte – sui social e a mezzo stampa – dall’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. A Pomeriggio 5 la Bramieri ha voluto dare la sua versione dei fatti, chiarendo che con Mastelli non c’era più la voglia e l’interesse di andare avanti. Per Lucia, infatti, c’era in quella relazione troppa diversità e incompatibilità caratteriale. Due fattori determinanti che hanno portato la donna ad allontanarsi da Gianluca nonostante la forte passione che li ha accomunati fin dal primo incontro.

Lucia Bramieri: “La relazione con Gianluca non funzionava”

“Questa relazione con Gianluca non funzionava. In orizzontale funzionava ma in verticale no. C’erano molte discussioni tra di noi, piangevo sempre e io ho preferito chiudere”, ha dichiarato Lucia Bramieri a Pomeriggio 5. L’ex nuora di Gino Bramieri ha così replicato allo stesso Mastelli, che ha spifferato che prima dell’annuncio sui social Lucia era a letto con lui. “Io gli ho parlato apertamente ma ho fatto un post pubblico sui social network perché in questo modo non sarei più tornata indietro”, ha chiarito la Bramieri.

Lucia Bramieri: “Gianluca Mastelli non era adatto a me”

“In passato l’ho sempre difeso perché ho creduto molto in lui e in questa relazione. Ma col tempo ho capito che non andava bene per me. Mi sono pentita di non averlo mollato prima. Dei presunti tradimenti non ne voglio parlare, non mi interessa”, ha aggiunto.