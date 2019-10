Lucas Peracchi a Domenica Live: “Eva Henger ha inventato tutto”

Lucas Peracchi a Domenica Live replica alle accuse di Eva Henger

Lucas Peracchi è tornato in tv per difendersi dalle recenti accuse di Eva Henger, madre della fidanzata Mercedesz. A Domenica Live l’ex tronista di Uomini e Donne ha seccamente smentito tutte le affermazioni fatte dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Lucas – che convive con Mercedesz a Castell’Arquato, il borgo in provincia di Piacenza dove è nato e cresciuto – ha chiarito di non aver mai toccato la compagna neppure con un dito. A detta di Peracchi, le insinuazioni dell’ex moglie di Riccardo Schicchi sono state fatte per creare un caso del tutto finto. Il giovane ci ha però tenuto a sottolineare che Eva è una vera “torturatrice di animali” e che il filmato con l’esclamazione “p…. Eva” non era di certo di rivolto alla Henger.

Lucas Peracchi punta il dito contro Eva Henger

“Per il video in cui esclamo “Pu….a Eva” ci tengo a chiedere scusa anche se non era riferito alla Henger ma è un intercalare che uso spesso”, ha spiegato Lucas Peracchi a Domenica Live. “Eva torturatrice di animali? Ho esagerato con le parole ma lo penso. Non le darei mai il mio cane. Lei teneva il suo nello sgabuzzino solo perché era brutto e infatti ora ce l’abbiamo io e Memi”, ha raccontato il personal trainer. “Non ho mai toccato Mercedesz, neppure con un dito. Ma questa non è solo farina del sacco di Eva: è stato costruito tutto dopo una nostra banale discussione”, ha precisato Peracchi.

Lucas Peracchi pronto a fare pace con Eva Henger

“Sono deluso da questa storia, è diffamazione gratuita. Io faccio il personal trainer, lavoro con tante donne. Questa storia mi danneggia. Mi dispiace perché Eva è sangue del sangue di Mercedesz ma ho avvisato i miei legali. Ma sono pronto ad un incontro con lei”, ha puntualizzato Lucas Peracchi. Che ci ha poi tenuto a precisare che un’altra madre avrebbe agito in maniera diversa: “Un’altra prima sarebbe corsa a casa nostra poi sarebbe andata in caserma su tutto questo fosse stato vero. Ma non lo è”.

Lucas Peracchi replica all’ex moglie Silvia Corrias

A Domenica Live Lucas Peracchi ha replicato pure all’ex moglie Silvia Corrias, conosciuta dopo l’esperienza a Uomini e Donne. “Sono passati due anni e mezzo, perché non riesce a voltare pagina? Rifatti una vita! Sono due anni che mi manda minacce, insulti e Memi lo sa. Spero che possa presto trovare la persona giusta e rifarsi una vita”, ha detto.

Mercedesz Henger dietro le quinte a Domenica Live

Durante l’intervista a Lucas Peracchi, Mercedesz Henger è rimasta dietro le quinte di Domenica Live. In un intervento ha però ribadito che la storia raccontata dalla madre Eva è del tutto falsa. “Menzogne su menzogne. Non mi è ancora arrivata una telefonata, i modi per contattarmi ci sono”, ha assicurato la giovane.