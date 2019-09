Lucas violento con Mercedesz? Il ‘flash’ dell’ex moglie di Peracchi

Lucas e Mercedesz: dopo le delicate parole di Eva Henger (“Lui è violento con mia figlia”) arriva il ‘flash’ dell’ex moglie di Peracchi (esclusiva GossipeTv)

In questi giorni è scoppiato il caso delle presunte violenze che Lucas Peracchi avrebbe inflitto alla sua attuale fidanzata Mercedesz Henger. Ad accusare l’ex tronista di Uomini e Donne è stata mamma Eva, che di recente è intervenuta sul caso sia sui suoi canali social, sia rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo, sia prendendo parola a Domenica Live (Canale 5). Le sue dichiarazioni sono sempre state le medesime. Secondo la sua versione Lucas avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti di Mercedesz. L’attrice ungherese naturalizzata italiana ha bollato la storia d’amore della figlia come un “Rapporto malato”. Sulla vicenda è intervenuta con un flash anche l’ex moglie di Peracchi, raggiunta da GossipeTv.

Silvia, l’ex moglie di Lucas Peracchi: “Per me non è nulla di nuovo, ma visto l’argomento delicato preferisco non intromettermi”

Silvia, ex moglie di Peracchi, è stata raggiunta da GossipeTv. La ragazza ha specificato di non voler rilasciare dichiarazioni sulla vicenda in quanto la situazione è spinosa. Tuttavia, seppur ha preferito non addentrarsi dettagliatamente nel caso, ha lanciato un flash molto eloquente: “Per me non è nulla di nuovo, ma visto l’argomento delicato preferisco non intromettermi”. Le stringate parole di Silvia arrivano dopo quelle ben più infuocate di Eva Henger che a più riprese negli ultimi giorni ha affermato che l’ex tronista ha alzato le mani su Mercedesz.

Le dichiarazioni di Eva Henger

“Un po’ di tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. […] Quest’estate ho scoperto che le botte non erano finite e Mercedesz si è rifugiata a casa mia dove è stata qualche giorno”, ha dichiarato Eva, aggiungendo che, però, una volta che il rapporto tra Peracchi e la figlia ha ripreso quota, quest’ultima è sparita dai suoi radar non volendole più parlare. Eva ha anche detto: “Magari l’avesse solo tradita o le avesse messo solo le mani addosso come fa spesso. Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata. Capisco l’amore e capisco anche una dipendenza se…..e da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità.”