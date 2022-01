Lucarelli vs Karina Cascella: “Studia!”, botta e risposta: “Non mi fai paura”

Selvaggia Lucarelli continua la sua battaglia contro i no-vax e tutti coloro che hanno dubbi sul vaccino anti-Covid. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle stavolta si è scontrata con Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne. La 47enne, come al solito, ha affidato i suoi pensieri e i suoi attacchi alle sue stories di Instagram. La risposta della 41enne non si è fatta attendere. Ecco cosa si sono dette le due donne e perché stanno litigando.

Le stories Instagram di Selvaggia Lucarelli vertono quasi totalmente su Covid e vaccini. La giornalista sta praticamente conducendo una crociata contro il governo e i suoi disservizi riguardo all’assistenza ai positivi e al tracciamento dei contagi, e contro molte personalità che hanno espresso pubblicamente i loro dubbi riguardo all’efficacia del vaccino. La Lucarelli, stavolta, ha preso di mira Karina Cascella. Quest’ultima, madre della piccola Ginevra, di 11 anni, ha pubblicato delle stories Instagram in cui ha lasciato intendere di non voler vaccinare sua figlia contro il Covid, dicendo di non volerla sottoporre a “esperimenti”.

“Io sono pro-vaccino, mia figlia ha fatto tutti i vaccini del caso, vaccini però!!! Non esperimenti! Non sono cavie i nostri figli! Tanti ragazzi sono stati costretti e tanti genitori hanno vaccinato i loro ragazzi perché costretti! Tutto questo è vergognoso. Praticamente ci costringono mettendoci in queste condizioni di non scelta, a decidere di vaccinare i nostri figli. I nostri figli, non i loro, con un siero la cui sperimentazione terminerà nel 2024!!! Questa non è più una democrazia!”.

Parole durissime pronunciate dalla Cascella, condivise ai suoi più di un milione di followers. La Lucarelli, come prevedibile, ha ovviamente reagito a queste affermazioni, ripubblicando le storie sul suo profilo e commentando così:

“Sui bambini e gli effetti del Covid lasciamo parlare chi ha studiato. Gli altri, muti”.

Poco prima la giornalista ha anche scritto alcune frasi che molto probabilmente si riferiscono a ciò che ha detto l’opinionista:

“Scrivere ca***te sul Covid sui social può uccidere chi le legge. Pensateci bene prima di fare disinformazione in questo momento storico. Per me questa gente, finita la pandemia, va consegnata all’oblio”.

Successivamente la Lucarelli ha proseguito cercando di dimostrare di avere ragione riportando spiegazioni e testimonianze dirette di pediatri che affermano che i danni che il Covid possa fare ai bambini non sono assolutamente da sottovalutare.

La Cascella, a quanto pare, non ha apprezzato tutto ciò, anzi. La 41enne ha risposto a tono alla giornalista, rimanendo ferma nella sua posizione e condannandola per, a suo avviso, “seminare odio”. Dopo aver cancellato le controverse stories, l’opinionista ha detto che è assurdo che una madre non possa esprimere dei dubbi, e che è becero sperare che “chi esprima la propria opinione sparisca”. Inoltre ha criticato la Lucarelli per alimentare “odio su odio solo per far parlare di sé.” Nelle storie successive la Cascella si è rivolta direttamente a Selvaggia, accusandola di avere poca empatia e di essere “senza scrupoli”, cercando ogni giorno qualcuno da “far insultare”. In più Karina non ha gradito il fatto che la Lucarelli abbia messo tutto in piazza, mettendola “alla gogna” senza nemmeno provare a discutere con lei in privato, come ha fatto lei. Ecco come la 41enne ha concluso la discussione:

“A differenza tua io non voglio tu sparisca dalla terra, mi auguro solo che tu possa avere meno livore dentro di te e cominciare a fare qualcosa di utile in questo periodo storico, anziché ergerti a sceriffo anche dei nostri pensieri. Mi dispiace ma hai sbagliato persona stavolta. Io non ho paura di te. Dovete lasciare in pace la gente che ha anche solo un pensiero diverso dal vostro. E ora mollo perché ti ho già dato fin troppa importanza. A non risentirti mai più spero”.

Resta da vedere se la Lucarelli ribatterà a queste parole o se lascerà perdere. Questo scontro avviene a pochissimo tempo dal duro attacco, riguardante lo stesso argomento, sferrato a Diana Del Bufalo e Roberta Mercurio di Temptation Island. Chi sarà il prossimo?