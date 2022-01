Selvaggia Lucarelli e Roberta di Temptation Island: è scontro sul vaccino

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, continua a mietere vittime nella sua crociata, che ha sempre più le sembianze di una carneficina, contro veri o presunti no vax. Dopo aver attaccato Mietta a Ballando e aver criticato pesantemente Diana Del Bufalo, adesso è il turno di Roberta Mercurio, ex volto di Temptation Island. Le due sono al momento protagoniste di un acceso scontro sui social. Ecco il motivo e cosa si sono dette.

Selvaggia Lucarelli non risparmia nessuno. La giornalista 47enne, famosa per essere spesso la miccia di bufere mediatiche, nella giornata di oggi, 2 gennaio 2021, ha bersagliato l’influencer ex di Flavio Zerella. Questa ha recentemente affermato di non essersi ancora vaccinata contro il Covid, elencando una serie di motivazioni. Roberta, che lo scorso giugno 2021 ha dato alla luce la sua prima figlia, ha spiegato che inizialmente ha scelto di non vaccinarsi perché in gravidanza e in periodo post-partum. Poi ha detto di aver rimandato per vari problemi di salute e diversi impegni che le hanno provocato molto stress, tra cui il trasloco. La Lucarelli ha ricondiviso la storia prendendo in giro queste giustificazioni, lasciando intendere che per lei non sono per nulla valide. La 47enne ha scritto ironicamente: “Non mi vaccino, ho yoga”.

Roberta Mercurio, la risposta a Selvaggia Lucarelli

La Mercurio non ha assolutamente gradito il sarcasmo della giornalista e ha deciso di risponderle per le rime in seguito a numerose segnalazioni. La neomamma, in una storia Instagram, ha detto innanzitutto di non conoscere la Lucarelli, criticandola per concentrarsi su di lei e non su ciò che, a suo avviso, dovrebbe interessare davvero a chi fa il suo mestiere. L’influencer ha accusato la giornalista di aver pubblicato le sue stories senza consenso e ha negato di essere no vax, invitandola a informarsi meglio sul suo conto per evitare di fare brutte figure. Resta da vedere se arriverà una risposta della Lucarelli o se la discussione finirà qui.

La Mercurio, attualmente positiva al Covid, è stata costretta a trascorrere le feste natalizie lontano dal suo compagno, il calciatore Luca Caldirola. I due sono genitori, da solo 6 mesi, della piccola Camilla.