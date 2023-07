Lucarelli via da Ballando? Raffica di chiamate per rubarle il posto

Selvaggia Lucarelli in bilico per la nuova edizione di Ballando con le stelle: ecco chi vuole prendere il suo posto

È notizia di poche ore fa la presunta presenza di Sonia Bruganelli nella giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle. O, almeno, il tentativo della donna nel cercare di sedersi dietro al bancone dei giudici dello show di Rai 1. Questo quanto riportato da Dagospia oggi, 30 luglio, che ha parlato di una pressione da parte dell’ex di Bonolis per sbarcare nel talent show. La Bruganelli andrebbe a sostituire Selvaggia Lucarelli, il cui ruolo è in bilico dopo le turbolenze affrontate nell’ultima stagione. Tuttavia, pare proprio che Milly Carlucci non approvi l’idea di sostituire la giornalista con Sonia, che vedrebbe però bene nel cast tra i concorrenti.

Poco fa, TvBlog ha confermato la notizia lanciata da Dagospia, specificando però che sarebbero i vertici Rai ad aver proposto il nome della Bruganelli a Milly Carlucci, la quale, come anticipato prima, non è affatto d’accordo. La conduttrice vorrebbe di nuovo la Lucarelli nel programma, al contrario del gruppo di lavoro dietro lo show di Rai 1, che non avrebbe affatto gradito l’atteggiamento della giornalista nelle ultime edizione della trasmissione. La decisione finale spetterà alla Carlucci, motivo per il quale pare molto probabile un ritorno di Selvaggia, anche se bisognerà aspettare settembre per sapere bene cosa succederà.

Nel frattempo, Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha ribadito la sua opinione sull’intera vicenda, lanciando una presunta frecciatina alla Bruganelli. “Criticano tanto il modo in cui Selvaggia fa la giurata a Ballando con le Stelle, ma la lista di quelli che hanno provato e provano a fregarle il posto è infinita. Telefonate su telefonate. Ma tutto resterà identico. Pure il lampadario anni ’30”, ha scritto. Considerando la notizia del giorno e i difficili rapporti tra Sonia e il portale, tutto porta a pensare che il riferimento sia proprio diretto all’ex di Paolo Bonolis. Secondo quanto affermato dal giornalista, pare inoltre che siano in molti a voler rubare il posto della Lucarelli. Di chi starà parlando? Chissà…

Ballando con le stelle: due conduttrici arcinote nel cast

Continuano le indiscrezioni sul nuovo cast di Ballando Con le Stelle. Dopo la notizia sul presunto sbarco di Teo Mammucari nel programma, TvBlog ha annunciato oggi, 30 luglio, la possibile presenza di un’accoppiata veramente epica nello show di Rai 1. Di chi si tratta? Di Simona Ventura e Paola Perego, duo vincente della domenica di Rai 2 con il loro programma Citofonare Rai2. A quanto pare, le due conduttrici potrebbero approdare nel programma in qualità di concorrenti, mettendosi alla prova sulla pista da ballo più famosa d’Italia.

Nel caso la trattativa vada a buon fine, si tratterebbe di due entrate stellari per Milly Carlucci. Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle si prospetta sempre più intrigante e pieno di nomi di alto livello, nonostante non ci sia stata ancora nessuna conferma. Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire i nuovi aspiranti ballerini del talent show, che tornerà ad ottobre il sabato sera in prima serata su Rai 1.