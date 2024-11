Lucarelli su Vittoria Schisano: “antipatica”, la replica piccata

La giurata di Ballando Con Le Stelle Selvaggia Lucarelli è stata recentemente ospite nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova. Nel corso della lunga intervista, il giudice ha raccontato anche la sua esperienza nel dancing show di Milly Carlucci. Nello specifico ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli e punto anche un’altra ex concorrente, precisamente Vittoria Schisano. Le sue parole nei suoi confronti sono arrivate alla diretta interessata, la quale nelle ultime ore ha replicato in maniera abbastanza piccata con un post pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter) ufficiale. Scopriamo che cosa ha detto di preciso.

Selvaggia Lucarelli è stata ospite qualche giorno fa a Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan. Chiaramente nel corso della lunga intervista non poteva non parlare di Ballando Con Le Stelle, show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci dove da anni ricopre il ruolo di giurata. Nello specifico il giudice ha parlato di Sonia Bruganelli, concorrente di quest’ultima edizione in coppia con Carlo Aloia ed eliminata nella scorsa puntata. Ha poi citato anche un’ex concorrente, ovvero Vittoria Schisano, che ha preso parte all’edizione del 2020 in coppia con Marco De Angelis. Le parole che ha avuto nei suoi confronti non sono state gentili. Lucarelli ha difatti rivelato di provare una certa antipatia nei confronti della Schisano.

Di seguito le sue parole precise ad Alessandro Cattelan:

Un anno ha partecipato Vittoria Schisano, lei mi era veramente antipatica. Era lì proprio per litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Io quando dico così è proprio la morte, il bacio sulla fronte! E invece quando sono molto generosa, o molto ingenerosa vuol dire che comunque quel concorrente mi dà qualcosa.

La frecciatina non ha tardato ad arrivare anche alle orecchie della diretta interessata, la quale ha replicato con un post pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter) ufficiale. La risposta è stata abbastanza piccata.

Di seguito il tweet di Vittoria Schisano in risposta a Selvaggia Lucarelli:

A quanto pare, quindi, l’antipatia sarebbe reciproca!

L’acredine tra le due risalirebbe appunto al 2020, quando Vittoria Schisano ha preso parte a Ballando Con Le Stelle come concorrente. All’epoca Selvaggia Lucarelli ha commentato negativamente le clip mostrate prima delle coreografie portate in pista con Marco De Angelis, definendole noiose ed evidenziando come Vittoria dicesse sempre un po’ le stesse cose. Anche in quel caso la replica di Schisano non ha tardato ad arrivare.