Lucarelli da Cattelan smonta Melissa Satta: “Paga ogni tanto…”

Selvaggia Lucarelli, ospite a Supernova, nuovo podcast di Alessandro Cattelan, si è raccontata a ruota libera, rivelando diversi aneddoti interessanti. La giudice di Ballando con le Stelle ha punzecchiato, tanto per cambiare, Sonia Bruganelli, oltre a riferire delle denunce ricevute da Fedez che le ha chiesto decine di migliaia di euro. Ma questa è roba piuttosto già nota. Meno noto invece il suo ragionamento su una vicenda che coinvolge la modella e conduttrice Melissa Satta.

Selvaggia Lucarelli su Melissa Satta e i supplied per farsi pulire il divano

Ad un certo punto Alessandro Cattelan, mentre si stava parlando di socialnetwork, ha domandato alla giornalista quali cose reputa veramente imbarazzanti. La Lucarelli, a sorpresa, ha riportato un caso con protagonista Melissa Satta. E, all’ex velina di Striscia la Notizia, non ha elargito ‘carezze’, spiegando di aver adocchiato sui suoi profili social dei supplied evitabili:

“Vedo che va molto di moda pubblicizzare sotto forma di supplied quelli che ti puliscono con il vapore i divani. Ora dico, Melissa Satta, giusto per non fare nomi (risata di Cattelan, ndr), c’hai i soldi di famiglia, i soldi li hai fatti tu, stai con un milionario (Carlo Beretta, ndr), ma ti vuoi pulire il divano da sola? Avrai anche una donna delle pulizie o anche tante. Ma perché devi far vedere il team che ti arriva a casa per passare la vaporiera o vaporella, non so come si chiama, sul divano? A un certo punto il privilegio economico è bello e va goduto, però ogni tanto far vedere che qualcosa te la paghi non sarebbe male”.

Lucarelli: il metodo per far “sparire” i concorrenti di Ballando con le Stelle

Spazio poi alle dinamiche di Ballando con le Stelle. La giurata ha spiegato in che modo prova a non dare risalto ad alcuni personaggi. Curiosamente ha riferito che quando crede che un concorrente non meriti attenzione, si limita a dare come voto la sufficienza. Né una votazione estremamente alta, né estremamente bassa. “Quando do un 5 o un 6 al concorrente, sto cercando di farlo sparire. Zero o uno invece portano attenzione”, ha dichiarato la giornalista. E con chi ha usato tale metodo? “Vittoria Schisano. Mi era veramente antipatica, so che arriva lì per litigare. Dalla prima all’ultima puntata le ho dato sempre 6/7″.

Capitolo Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto diversi scontri nella stagione in corso del talent di Milly Carlucci: “Io litigo sul serio, non c’è mai nulla di prestabilito. Mi accorgo quando si portano la lite da casa, non mi piace. Un po’ come Sonia Bruganelli. Noto che ha questa modalità. Arriva e ha già deciso se in quella puntata vuole essere mite e mansueta, oppure quella in cui dice “mi è calata l’attenzione sul personaggio devo essere più pungente così finisco sul corriere.it”. Per me è molto chiaro”.

Un simile discorso lo ha fatto anche alla diretta interessata nel corso di una delle ultime puntate del programma. Ovviamente l’ex moglie di Paolo Bonolis non l’ha presa benissimo.

Le querele di Fedez da migliaia di euro

Nel corso della puntata di Supernova si è anche parlato di querele. La Lucarelli nel corso della sua carriera ne ha ricevute tantissime. “Se tu scrivi su un giornale – ha spiegato – sei ovviamente affiancato dai legali di esso, per cui hai comunque l’editore. Mentre se invece scrivi una cosa sui social che infastidisce, gli avvocati te li paghi tu”. La giornalista ha quindi evidenziato che c’è chi le chiede risarcimenti con azioni civili che possono durare anni. Altri procedimenti invece procedono più rapidamente. E con Fedez come è messa?

“Il penale non mi dà tanta ansia perché mi condanneranno a due mesi per aver detto ‘bimbominc**a’. Ma al civile quando ti arrivano richieste di 150mila euro, tipo Fedez… lì capisci. Me ne ha fatte due, una da 150 e una da 50 mila. Lì inizi un po’ a temere. Io non ho mai querelato. Ho sempre pensato che avessimo una posizione dominante per poterci rispondere reciprocamente, con dei botta e risposta in una dimensione identica”.

Cattelan ha infine dichiarato cosa pensa della giornalista e del suo modo di comunicare: “Impossibile per me essere sempre d’accordo con te, perché hai talmente tante opinioni. Io la maggior parte le condivido, però anche quando non sono d’accordo mi godo la lettura”.