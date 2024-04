Lucarelli senza pietà! Nel mirino ci sono i Me Contro Te

A poche ore dall’annuncio del loro matrimonio, i Me Contro Te si ritrovano coperti di critiche.

Ovviamente anche la regina delle polemiche, Selvaggia Lucarelli, non poteva esimersi dall’attaccarli. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Poveri Sofì e Luì! Loro credevano di ricevere congratulazioni e auguri, ma niente lanci di riso per loro, ma una doccia freddissima!

Giusto ieri, la coppia di YouTuber da milioni di followers avevano annunciato di convolare a nozze con un tenero post e subito sono arrivate le iene a banchettare.

Tutta la colpa è stata della dichiarazione che hanno rilasciato sui loro inizi.

Siamo partiti dalla Sicilia, da un paesino in cui a malapena arrivava Internet

Queste le parole che hanno fatto infuriare persino il giornale locale di Partinico, in provincia di Palermo: addirittura alla coppia è stato chiesto di fare le scuse a tutta la cittadinanza.

Offesi e risentiti, i concittadini di Luigi Calagna e Sofia Scalia non accettano che la Sicilia venga fatta passare per un paese arretrato.

Certo che c’era Internet nel 2014, quando hanno iniziato a fare video, ma chi si credono di essere! Ci avete offeso e ci dovete delle scuse!

Si legge nei commenti all’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

E chi se non Selvaggia Lucarelli poteva cavalcare l’onda della polemica?

‘E loro sarebbero artisti?’ La Lucarelli ha trovato le sue nuove prede

Qualche lingua biforcuta la chiama Sciacalla Lucarelli, che stia simpatica o meno, è un dato di fatto che la Selvaggia nazionale si tuffi con salto carpiato ogni volta che una coppia vip mette la testa fuori di casa.

Mentre i Me Contro Te annunciavano il loro matrimonio, Selvaggia rilasciava la copertina sul libro dedicato al naufragio dei Ferragnez.

Neanche il tempo di appendere fuori dalla chiesa le pubblicazioni, che Luì e Sofì hanno trovato i commenti della Lucarelli.

I Ferragnez dopotutto sono al capolinea, c’è bisogno di carne fresca da spolpare e a sto giro è toccato agli YouTuber finire nel mirino.

Con delle storie Instagram, la giornalista ha commentato l‘intervista al Corriere e i suoi detrattori già sono sicuri che finito il tempo di Chiara e Federico, saranno Sofia e Luigi le sue prossime vittime.

lei ha trovato la sua nuova preda pic.twitter.com/Nd20fiijmt — spirito sfranto (@SpiritoSfranto) April 9, 2024

Basta con la retorica! Fanno contenuti per bambini che vabbé…Sarebbero artisti questi?

Dice Selvaggia, sminuendo gli anni di lavoro e di sacrificio dei due idoli dei più piccoli che hanno riempito le sale dei cinema con i loro film anche nel periodo del Covid.

Secondo la giornalista è tempo di smetterla di fare retorica sull’essere partiti dal paesino per celebrare i successi.

Quindi, quando si fanno successi da un attico a Milano non va bene, ma non va bene neanche quando si parte da un piccolo paese di provincia.

Alla Lucarelli non piace proprio nessuno, oh!