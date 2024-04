Me contro Te, finalmente le nozze: “Non insieme per il progetto”

Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte i Me contro Te, hanno annunciato il loro matrimonio. Il duo ha da poco festeggiato i dieci anni di carriera ed in concomitanza ha voluto dare la lieta notizia. I ragazzi sono difatti anche una coppia nella vita oltre che nel lavoro e hanno deciso di convolare a nozze dopo dodici anni di relazione.

La proposta di matrimonio risale in realtà a due anni fa, tuttavia tra i numerosi impegni lavorativi i due si sono trovati costretti a dover sempre rimandare la data delle loro nozze. Dopo dodici anni insieme Sofia e Luigi hanno deciso di rendere ufficiale il loro progetto di vita.

Come dichiarato dai due al Corriere della sera:

Stiamo iniziando a metterci la testa. Non sapevamo che dopo la proposta la gente si aspetta che uno si sposi a breve, pensavamo di avere più tempo. Ormai la data è vicina, avremmo voluto farlo prima mi si sono accavallati troppi progetti e noi vogliamo condividere il nostro matrimonio per bene, con i fan.

Qualcuno ha tuttavia pensato che i due stessero insieme soltanto per motivi di lavoro. Un litigio tra di loro porterebbe difatti anche alla fine del loro progetto artistico Me contro Te.

La coppia ci ha quindi tenuto a precisare a riguardo:

Condividere l’avventura dei Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finchè ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto.

Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale per il matrimonio, i due hanno annunciato che sarà molto presto.

Chi sono i Me contro Te

Sofia Scalia e Luigi Calagna, conosciuti con i diminutivi di Sofì e Luì, hanno iniziato caricando dei video su YouTube. Il loro pubblico di riferimento sono da sempre stati i bambini. Dalla piattaforma sono poi passati alla televisione, al cinema, alla musica, ai libri e agli spettacoli teatrali. A breve nelle sale di tutta Italia arriverà anche il loro sesto film. Il loro successo è stato così forte da aver portato anche alla realizzazione di gadget come materiale scolastico, abbigliamento, giocattoli, album di figurine e tanto altro.