Me contro Te, Luì e Sofì si sposano: “Un sogno”, il video della proposta

I Me contro Te si sposano! Il momento che i fan stavano aspettando da tanto tempo è finalmente arrivato: Luì ha chiesto a Sofì di sposarlo. Un momento che hanno deciso di condividere con tutti coloro che li seguono con tantissimo affetto da anni. E infatti il video della proposta di matrimonio è disponibile sul loro canale YouTube, dove i due sono molto attivi. Luigi Calagna e Sofia Scalia, questi i loro veri nomi, convoleranno presto a nozze dopo circa nove anni d’amore. Stanno insieme da tanto tempo, si sono conosciuti nel 2012 a casa di un cugino di Sofì. Entrambi siciliani, di un paese vicino Palermo, sono tra gli youtuber più amati di sempre.

Luì ha fatto la proposta di matrimonio a Sofì con un bellissimo anello e nello splendido scenario del lago di Como. In sottofondo c’era la loro canzone Princesa, ma nella versione italiana Principessa. Sofì indossava un bellissimo vestito rosa, è arrivata in barca su un pontile su cui c’era proprio la scritta “principessa” ad attenderla. Mentre raggiungeva il luogo in cui la aspettava Luì c’erano delle frasi del brano ad attenderla: “Come in una favola”, “Mi fai volare”, “Tu mi fai cantare”. Luì la aspettava dietro una denta con la scritta “Quel giorno è arrivato” e appena la tenda si è aperta, lui le ha preso le mani, si è inginocchiato e mostrando l’anello le ha fatto la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. Sofì ha risposto “sì”, ovviamente.

Sul profilo Instagram dei Me contro Te è comparsa la foto del momento in cui Luì si inginocchia con l’anello davanti a Sofì. “È successo davvero”, si legge nella didascalia. Luigi invece ha postato uno scatto dei momenti prima della proposta, in cui pensava alla risposta della sua amata Sofì: “Accetterà oppure no? Per fortuna ha detto sì”, questo ha scritto. Sofia invece ha scelto una foto dei primi momenti in cui indossa l’anello della proposta. “Ho detto sì”, ha commentato mentre sul suo volto si possono vedere tutte le emozioni di quell’istante. E sì, Sofì si è commossa!

Il video su YouTube della proposta di matrimonio di Luì e Sofì ha raccolto quasi seimila commenti nel giro di pochissime ore. Come sempre, insomma, i fan dei Me contro Te si sono mostrati affettuosi nei loro confronti. Partecipare a una grande gioia come questa è per chi li ha sempre sostenuti motivo di altrettanta gioia. In tutti i commenti infatti gli utenti si congratulano per la lieta notizia e non nascondono l’emozione, anche commozione in alcuni casi. C’è pure chi non vedeva l’ora che arrivasse il matrimonio dei Me contro Te. A tutti loro, Luì e Sofì hanno risposto così: “Sembra un sogno, ma è tutto vero! Grazie di cuore per tutto l’affetto che ci state regalando”.