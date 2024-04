Lucarelli, arriva il libro sui Ferragnez: quando esce e di cosa parla

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un nuovo libro e il tema è scottante: Chiara Ferragni e il caso Balocco. Dopo un anno di inchiesta che finalmente ha dato i suoi frutti, la giornalista ha deciso di rendere pubblico tutto ciò che sa di questa storia molto complessa.

“Il vaso di Pandoro- ascesa e caduta dei Ferragnez“, così si intitola questa inchiesta che sarà disponibile tra 30 giorni. Per ora non ha diffuso molte anticipazioni a tal proposito ma ha spiegato che ovviamente si parlerà anche di Fedez. In particolar modo sarà un’analisi dell’ascesa della coppia che è diventata catalizzante per l’attenzione del pubblico, costantemente osannata. Per poi arrivare a ciò che è successo a dicembre 2023 con la scoperta del Pandoro gate e quindi la rapida caduta del loro impero. Ciò si è poi coronato con la separazione.

La questione sulla falsa beneficenza è molto complessa e in realtà la giornalista è da più di un anno che ne parla. Per mesi è stata accusata di invidia e di inventarsi cose. Ma il tempo le ha dato ragione quando l’Anti trust ha multato Chiara. Da lì è iniziata la lenta caduta della Ferragni. La Lucarelli si è presa la sua rivincita affondando pian piano il coltello nella piaga, fino ad ora, con questo libro.

Già come aveva anticipato L’Espresso un mese fa, con l’uscita di quella copertina molto criticata, in realtà ci sono molte cose non dette. Dietro quest’operazione di falsa beneficenza si nasconde un mondo che mai nessuno ha avuto il coraggio di studiare e verificare. Chiara è una delle business woman più influenti e l’errore con Balocco le è costato d’oro. Da questo momento si è aperto un vaso di Pandora ed ogni dettaglio che viene aggiunto per lei diventa sempre più deleterio.

I social si dividono: libro già criticato

I Ferragnez sono sempre stati molto discussi. Questo rapporto con Selvaggia, basato sulle continue accuse, ancora di più. Soprattutto sui social la giornalista è stata spesso accusata di essere ossessionata e invidiosa della coppia. Ora questo libro conferma, agli occhi di alcuni, questa idea.

Il fatto è che fin quando si continuano a vedere i due e in particolar modo Chiara, come vittime, allora sarà impossibile guardare con obiettività i fatti. Se da una parte è vero che loro sono il tarlo fisso di Selvaggia, dall’altro questa è la sua rivincita perché su di loro ci aveva visto lungo.