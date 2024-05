Lucarelli, scelta tattica per la presentazione del libro: web furioso

Questa sera Selvaggia Lucarelli è attesa al Salone del Libro di Torino. Alle 19.30 presenterà Il Vaso di Pandoro, il libro che indaga l’ascesa e il declino dei Ferragnez. Nell’attesa dell’incontro, la giornalista ha fatto sapere ai suoi followers su Instagram un dettaglio dell’evento. Alla presentazione sarà infatti possibile ritirare uno speciale gadget a tema. Leggendo i commenti del post pubblicato da Selvaggia però, sembra che in molti non abbiano gradito questa scelta.

A partire dal prossimo martedì 14 maggio, sarà possibile trovare in tutte le edicole e negli store digitali la nuova uscita di Selvaggia Lucarelli. Si tratta de Il Vaso di Pandoro, il libro che racchiude l’inchiesta che la giornalista porta avanti da anni sul modus operandi professionale di Chiara Ferragni e Fedez.

In attesa di scoprire per bene il contenuto del libro, quest’oggi la Lucarelli lo presenterà a Torino. In occasione dello speciale evento, i lettori avranno la possibilità di ricevere un regalo particolare. La notizia è stata annunciata dalla stessa Selvaggia su Instagram.

Nel post condiviso sui social, la giornalista utilizza un tono sarcastico per comunicare che durante l’evento al Salone del Libro, alcuni tra i presenti potranno portare a casa un piccolo pandoro. Nella foto è possibile vedere bene il gadget, che sulla confezione porta la frase “questo dolce sostiene la ricerca sulla finta beneficienza“.

Poi nelle storie, Selvaggia ha spiegato che i primi 50 ad accedere alla presentazione riceveranno in regalo il dolce, ormai simbolo dei Ferragnez e dell’inchiesta della stessa giornalista. Nel post invece, Lucarelli ironizza:

Ho cercato i cileni ripieni di zucchero ma erano rimasti solo questi. Li troverete alle presentazioni del mio nuovo libro! (in numero limitato). Sostenete la ricerca!

Il dissenso dei social

Nonostante la leggerezza attraverso la quale la giornalista ha comunicato questa sorpresa, sembra che molti suoi followers non abbiano gradito la trovata. Nei commenti sotto la foto infatti, si leggono numerose frasi di dissenso. Qualcuno le consiglia di fermarsi perché “…una giornalista dovrebbe saperlo quando farlo, come e perché“. Qualcun altro fa notare che questa scelta non è poi tanto lontana da ciò che la stessa Lucarelli critica:

Io ti seguo da tanto e mi trovi quasi sempre d’accordo con te. Questa volta però ho un po’ l’amaro in bocca…non per il libro che hai scritto ma per questa mossa di marketing. Non lo so…non è forse un po’ eccessiva? Non era già sufficiente tutto quello che avevi già detto, scritto e fatto? Boh.

Numerosi poi, sono i commenti che vedono in questo gesto del vero e proprio bullismo:

Sei una bulla, di quelle che si incontrano al liceo e si accaniscono con chi è in difficoltà. Fai le tue inchieste, ok. Ma perché hai bisogno di denigrare e umiliare in questo modo? Questa modalità da leonessa da tastiera della peggior specie racconta di te non di chi umili, racconta di quanto sei piccola tu. Hai davvero così bisogno di sputare sulla tua nemica dopo averla sconfitta? Sei lo specchio di una società perduta in cui vivere si fa sempre più difficile.

C’è comunque da dire che, nonostante le numerose critiche, non manca ovviamente chi apprezza la scelta fatta da Selvaggia. Sicuramente è una trovata che ha l’obiettivo di canalizzare ancora una volta l’attenzione sull’uscita del libro e sulla giornalista stessa. Speriamo che questa mossa di marketing con il pandoro possa rivelarsi vincente, a differenza di quella di Chiara Ferragni.