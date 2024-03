Chiara Ferragni, guadagni in picchiata: le cifre dell’impietoso bilancio

Sono passati tre mesi da quando è scoppiato l’ormai celebre Pandoro-gate ma non si smette di parlare di Chiara Ferragni. È sotto agli occhi di tutti il fatto che l’influencer abbia tratto da questa vicenda un enorme danno d’immagine. Un crollo che si è poi inevitabilmente tradotto in un altrettanto grande perdita di guadagni. In questo periodo infatti sono stati molti coloro che si sono chiesti quanto abbia effettivamente perso (da un punto di vista puramente monetario) l’imprenditrice digitale in seguito dei suoi guai giudiziari. Una domanda alla quale ha risposto Domenico Giordano, esperto di marketing e comunicazione a capo dell’agenzia Arcadia, nel corso di un’intervista per Il Giornale.

Il bilancio impietoso

La situazione è a dir poco tragica, soprattutto perché a fare la differenza nel bilancio sono tutti i soldi che la Ferragni non ha effettivamente potuto guadagnare in questi mesi di stallo, principalmente a causa di mancate collaborazioni con altri brand. Infatti, l’imprenditrice digitale, non ha più postato contenuti pubblicitari (oltre naturalmente a quelli relativi al suo brand) da quando è scoppiato lo scandalo del famoso “Pandoro rosa”.

Se si considera poi che ogni post adv pubblicato da Chiara Ferragni sia valutato intorno ai 93.000 euro, i conti sono ben presto fatti. “Se ipotizziamo che mensilmente ne pubblicasse 10, la perdita stimata per difetto è di circa 1milione di euro al mese” ha spiegato l’esperto. Una stima al ribasso, dal momento che nel conteggio non vengono considerati i proventi derivanti dalla pubblicazione delle stories Instagram.

Come tutti sapranno, prima dello scandalo, l’influencer era solita pubblicare una montagna di contenuti di questo tipo ogni giorno. Perciò, anche se il valore delle stories è appena “un terzo del post”, come chiarito da Giordano, anche la mancata pubblicazione di questo genere di contenuti ha gravato (e non poco) sul portafoglio della Ferragni. Insomma, per tirare le somme “possiamo ipotizzare una perdita sul trimestre di 5 milioni di euro”, ha concluso Giordano.

Meno interazioni sul profilo Instagram

Quello pecuniario non è però l’unico problema che affligge Chiara Ferragni. A quanto pare infatti l’imprenditrice digitale sta fronteggiando un tremendo calo di interazioni sui suoi profili social. L’affiatamento dei followers nei confronti della Ferragni si è infatti ridotto parecchio, passando in un solo anno solare dal 5.8% allo 0.54%. Ma non è finita qui perché a Marzo è stato registrato il minimo storico: 0.18%. Un dato che in molti hanno interpretato come la fine definitiva dell’era Ferragni.

Domenico Giordano, di fronte a questi dati ha spiegato che il “defollowing ha instillato nel pubblico digitale la convinzione che l’abbandono è più che altro una scelta punitiva“. Inoltre, c’è anche da considerare un altro dettaglio: questi dati risalgono perlopiù al periodo nel quale la Ferragni aveva chiuso i commenti sotto ai suoi post social. Questo fatto ha sicuramente contribuito al tracollo. Non resta quindi che aspettare i dati dei prossimi mesi per capire se ci sarà o meno una ripresa.

Una cosa è certa però: stando alle parole dell’esperto, se Chiara Ferragni vuole davvero riprendersi la popolarità di cui godeva solo pochi mesi fa, sarà necessario cambiare strategia comunicativa. “Se pensa che il suo percorso professionale sia ancora solido e punta a tutelare i suoi interessi economici e la sua reputazione, sarà costretta a riprendere in tempi stretti quella narrazione condivisa, pur adattandola ai cambiamenti imposti dal caso della beneficenza”, ha precisato Giordano.

Le foto al parco con la fede al dito

Nel frattempo Chiara Ferragni, provata anche dalla presunta fine del matrimonio con Fedez, sta approfittando delle prime giornate in veste primaverile per passare del tempo con i suoi figli. Nelle scorse ore l’influencer è infatti stata fotografata dal magazine Chi al parco Sempione in compagnia di Leone e Vittoria. Scatti nei quali è saltato subito all’occhio un dettaglio non indifferente: l’imprenditrice digitale porta ancora la fede e l’anello di fidanzamento regalatole dal rapper.

Insomma, la situazione tra i due non è per niente chiara e il web continua a dividersi tra chi pensa che in realtà sia tutta una strategia per distogliere l’attenzione del pubblico dai guai giudiziari della Ferragni, e chi invece si dice convinto che tra i due sia veramente finita.