Si fa sempre più delicata la posizione di Pierluigi Diaco in Rai: Selvaggia Lucarelli, nelle scorse ore, ha diffuso un nuovo fuorionda in cui si vede il conduttore di BellaMà protagonista di una sfuriata dietro le quinte. La sua rabbia, condita da termini non proprio carini, per usare un eufemismo, è stata rivolta al cast della trasmissione. Tra l’altro, dal filmato emerge un chiaro riferimento ad Adriana Volpe, dettaglio che conferma l’indiscrezione che circolò sugli organi di stampa nell’autunno 2024, ossia che la conduttrice sarebbe stata allontanata dal giornalista dopo un’ospitata a Verissimo.

Fuorionda furioso di Pierluigi Diaco pubblicato da Selvaggia Lucarelli: la menzione ad Adriana Volpe

Il fuorionda pubblicato da Lucarelli risale all’autunno del 2024 e mostra Diaco perdere la pazienza davanti al cast. In particolare, il conduttore lamentava che non ci fosse abbastanza silenzio in studio e che gli applausi non fossero puntuali. “Io alzo le mani sugli applausi, siete degli str**zi. Questo penso di voi. Io faccio due trasmissioni al giorno, voi mi vedete così accessibile, non ho filtri”, lo sfogo del giornalista.

E ancora: “Io vengo qua e quando vi chiedo il silenzio e l’applauso è perché io è come se entrassi in scena tutti i giorni. Fatele voi 220 puntate all’anno in tv e radio, fatele voi, poi voglio vedere quando le fate”. Un vero e proprio fiume in piena con riferimento al caso di Adriana Volpe: “Ho bisogno di silenzio in studio, non ve lo dico più, io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore. Vi è chiaro? Spero che la minaccia vi sia arrivata”.

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La precisazione di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli, nel diffondere pubblicamente il video sui suoi canali social, ha spiegato che ha operato un piccolo taglio perché “si sentiva il commento di chi stava assistendo alla scenata”. Una precauzione presa molto probabilmente per non svelare la fonte che le ha fornito il contenuto. Inoltre la giornalista ha aggiunto che gli audio e i video su Diaco finora pubblicati le sono stati inviati da fonti diverse: “Non c’è alcun mandante, solo persone stanche di violenza verbale e angherie”.

Il caso dell’allontanamento di Adriana Volpe da BellaMà

Nella stagione televisiva 2024/2025, Adriana Volpe venne arruolata nel cast fisso di BellaMà (Rai 2). Poi, in autunno, tutto d’un tratto sparì. Una ‘latitanza’ che è coincisa con una sua ospitata a Verissimo (Canale 5). Allora, a mezzo stampa, trapelarono alcune indiscrezioni secondo cui la conduttrice sarebbe stata fatta fuori dal programma Rai da Diaco che non avrebbe gradito l’ospitata della trentina da Silvia Toffanin, ossia una delle reti della concorrenza. In quel frangente, Volpe e Magalli siglarono una pace storica.

Dopo il fatto circolarono voci di una telefonata accesa tra Diaco e Volpe, dopo la quale quest’ultima sarebbe stata estromessa definitivamente da BellaMà. Il fuorionda reso noto da Lucarelli nelle scorse ore di fatto confermerebbe che sarebbe stato proprio il giornalista a volere l’allontanamento dal programma della collega.