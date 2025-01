Lucarelli non segue Mariotto sui social: il vero motivo, parla lei

Nelle ultime ore si è parlato molto del presunto follow tolto da Selvaggia Lucarelli al profilo di Guillermo Mariotto sui social. A riguardo sono state fatte diverse supposizioni, tra cui quella che la giornalista avesse smesso di seguire lo stilista a causa di quanto detto nella sua intervista di ieri pomeriggio a Verissimo. In verità, però, Lucarelli non ha mai seguito Mariotto e ha immediatamente messo a tacere ogni rumor spiegando il vero motivo per cui non lo segue. Scopriamo meglio quale è.

Selvaggia Lucarelli non segue Mariotto su Instagram: il vero motivo

Selvaggia Lucarelli segue circa 1300 profili (precisamente 1242) su Instagram. Tra questi, però, qualcuno ha fatto notare come manchi Guillermo Mariotto, suo collega nella giuria di Ballando Con Le Stelle. Ieri, in seguito all’intervista dello stilista con Silvia Toffanin a Verissimo, sui social si è venuto a creare un vero e proprio caso sul perché la giornalista non segua più Mariotto. Secondo alcuni utenti, Lucarelli avrebbe smesso di seguirlo proprio per quanto detto nel corso dell’intervista sui suoi confronti. La verità, però, è ben altra. Selvaggia ha infatti fatto notare come in realtà non abbia mai seguito il profilo di Guillermo.

Proprio la giornalista ha svelato il vero motivo per cui non gli ha mai messo il follow nonostante lavorino insieme da oltre un decennio. Nello specifico ha smentito ogni voce in merito all’ospitata del giudice di Ballando Con Le Stelle a Verissimo, spiegando come Mariotto non sia molto attivo sui social e, pertanto, non lo segua. Inoltre ha aggiunto di non aver visto l’intervista del collega da Silvia Toffanin in quanto in viaggio in Cambogia.

L’intervista di Guillermo Mariotto a Verissimo

Le supposizioni da parte degli utenti che Lucarelli avesse potuto smettere di seguire Mariotto dopo ieri, sono dovute ad alcune sue parole in risposta ad una domanda di Toffanin. Nello specifico la conduttrice gli ha chiesto perché Selvaggia avesse parlato di un suo momento di fragilità, portando il giudice di Ballando a rispondere come in realtà stesse bene e fosse sereno. Lo stilista ha anche aggiunto di essersi molto avvicinato alla fede nell’ultimo periodo. Di conseguenza non c’è stata nessuna affermazione negativa da parte di Guillermo nei confronti della collega che possa averla offesa.