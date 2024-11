Lucarelli-Mariotto, Dalla Chiesa chiede intervento RAI: lei replica

Continuano a far parlare di sé i giudici di Ballando Con Le Stelle, in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. I due si sono ritrovati in un polverone soprattutto in seguito alla scorsa puntata dal programma, in particolare per alcune polemiche con Angelo Madonia e Bianca Guaccero. Il ballerino, qualche giorno fa, ha addirittura annunciato il suo ritiro dal dancing show di Milly Carlucci scatenando numerose reazioni da parte dei fan della trasmissione e non solo. Nelle ultime ore è arrivato anche il parere di Rita Dalla Chiesa in merito ai giudici, nello specifico questa avrebbe richiesto un intervento da parte della vigilanza RAI nei confronti di Lucarelli e Mariotto. La risposta della giurata non ha tardato ad arrivare e l’esito dell’appello fatto da Dalla Chiesa non ha avuto l’esito sperato.

Quest’anno Ballando Con Le Stelle sta scatenando diverse polemiche. L’ultima vede coinvolti i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, soprattutto in seguito alla puntata andata in onda sabato scorso su Rai 1 e l’abbandono di Angelo Madonia. Anche Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di Forum e deputata della Repubblica italiana, ha detto la sua in merito all’atteggiamento avuto dai due giudici. Nello specifico avrebbe richiesto un intervento da parte della vigilanza RAI contro Selvaggia e Guillermo, accusati di ‘narcisismo’. L’appello è stato letto da una collega della vigilanza RAI, Dolores Bevilacqua, che le ha ricordato come in Italia esistano problemi ben più gravi rispetto alle dichiarazioni della giuria di Ballando Con Le Stelle. Ha poi aggiunto che, forse, Dalla Chiesa sentiva la nostalgia dei tempi di Forum.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Non ha tardato ad arrivare anche la replica di una delle dirette interessate, ovvero Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha difatti commentato la notizia con un post pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter) ufficiale. Nello specifico la giurata di Ballando Con Le Stelle ha scritto “La vigilanza Rai che spiega a Rita Dalla Chiesa “non sei a Forum”” aggiungendo l’emoji di un aereoplanino come a dire “Sto volando”. Lucarelli ha poi pubblicato un articolo sulla questione intitolato “Rita Dalla Chiesa chiede alla vigilanza RAI di punire il mio narcisismo” in cui espone il proprio punto di vista su quanto avvenuto e condiviso lo scambio di comunicati tra Rita Dalla Chiesa e l’esponente della vigilanza RAI.

Di seguito il post di Selvaggia Lucarelli: