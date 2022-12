Lucarelli lascia Ballando? Fiume in piena: dal ‘plutone’ alla d’Urso

Selvaggia Lucarelli si svela in una nuova intervista su Il Fatto Quotidiano facendo un bilancio del 2022 e parlando del suo futuro su Ballando con le Stelle. Ancora una volta, la giornalista è stata una delle protagoniste di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. A portare l’attenzione su di lei è stata la partecipazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli e non solo. Infatti, la Lucarelli è stata al centro di varie discussioni all’interno del programma di Rai 1.

Solo ieri, Selvaggia ha risposto al commento fatto da Milly Carlucci. Ma cosa farà il prossimo anno? La Lucarelli sarà ancora una giurata di Ballando con le Stelle? A dare una risposta ci pensa la stessa giornalista, che però sembra non avere ancora le idee chiare sul da farsi.

“Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”

Professionalmente, infatti, l’esperienza nel talent show di Rai 1 è quella meno bella per Selvaggia: “Catastrofica dal punto di vista umano”. Questo è purtroppo in linea con eventi che l’hanno segnata negativamente in questo 2022:

“Dunque, perfettamente in linea con il mio 2022, un annus horribilis con dentro un mese horribilis, maggio, in cui ho subito la perquisizione dell’Antiterrorismo per mio figlio Leon, ho preso il Covid ed è morto il mio cane Godzilla. Sommando il tutto, ho dovuto rinunciare alla conduzione di un programma in Rai”

Il programma in questione a cui ha dovuto rinunciare è Imperfetti sconosciuti di Rai Tre, affidato successivamente a Cesare Bocci. Stasera andrà in onda la finale di Ballando con le Stelle e Selvaggia vive questa giornata come un momento “di liberazione”. Per questa questa è stata, senza dubbio, “l’edizione più difficile”. Torna così a parlare degli screzi avuti con i suoi colleghi in giuria.

“Mi sembrano più esasperati loro: io lì in mezzo sono la più tranquilla. Ho sempre avuto rapporti cordiali con tutti, sono loro ad essere cambiati. Qualche frizione c’era stata, com’è normale che sia, e quest’anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini”

I problemi a Ballando con le Stelle per Selvaggia Lucarelli sono iniziati lo scorso anno con Morgan. Nella passata edizione ci sono, infatti, stati per lei “episodi sgradevoli, in diretta e dietro le quinte, dove Morgan mi ha insultata in mia assenza davanti a Lorenzo e ad altri testimoni”. Secondo la giornalista “tutti sapevano ma si è fatto finta di nulla, continuando ad elogiare il personaggio”.

Selvaggia crede che sia mancata la gentilezza anche da coloro da cui se la sarebbe aspettata. La situazione è degenerata quest’anno, quando Iva Zanicchi e ha dato della tr.a in diretta televisiva. Nessuno dei suoi colleghi è riuscito a prendere una posizione in questo caso.

“Premesso che non mi serve essere difesa, ma ritengo che il silenzio sia complice. Prendere posizione serve a ripristinare la giustizia e a dimostrarsi compatti quando si va oltre. La questione Zanicchi è sfuggita di mano, in privato magari mezza cosa me l’hanno detta ma in pubblico mai”

Torna così a rispondere a Milly Carlucci, la quale in un’intervista al Corriere della Sera ha fatto notare che i giudici sono abbastanza bravi “a vedersela da soli”. Su questo punto, la Lucarelli ci tiene a fare delle precisazioni.

“Una nota regola della comunicazione è ‘non prendere una posizione è prendere una posizione’. Penso che sia giusto dire che siamo adulti e ce la vediamo tra di noi per gli aspetti umani della vicenda, ma quello che accade in trasmissione riguarda più la produzione che me e gli altri del cast. Detto questo l’unica cosa che mi sento di smentire fortemente è che a Ballando siamo tutti amici. O, come sento spesso dire ‘siamo una famiglia’, a meno che per famiglia non si intenda una famiglia con i suoi tratti disfunzionali”

In generale, Selvaggia Lucarelli ammette oggi di essersi sentita isolata in questa edizione. In particolare, l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha peggiorato la situazione, visto che tra loro c’era unione. Non è riuscita a trovare la stessa complicità con nessun altro nel talent show. “Anzi, era pronto un plotone contro di me”, aggiunge.

Non sa se esista un mandate di tutto ciò e se ci fosse “sarebbe molto ingenuo”, a detta della giurata. A questo punto dell’intervista, la Lucarelli torna a parlare della novità di quest’anno: il suo compagno Lorenzo Biagiarelli ha preso parte al talent show. Il suo ingaggio è stato pensato per depotenziare il ruolo di giurata di Selvaggia o per creare interessanti dinamiche televisive? A questa domanda, Selvaggia risponde così.

“Che fosse un espediente per le dinamiche era chiaro. Ma dopo sette anni, da alcune persone che consideravo amiche mi aspettavo un atteggiamento diverso, più rispettoso quantomeno nei suoi confronti. Anche perché Lorenzo non era ‘quello che portava i caffè’: con alcuni giurati siamo usciti a cena, ci siamo visti tante volte fuori Ballando, c’era un bel rapporto. Non mi aspettavo un trattamento di favore, ma almeno uguale a quello riservato agli altri”

All’interno del talent di Milly Carlucci l’unico con cui crede di avere “un rapporto più sincero” è Ivan Zazzaroni. Per quanto riguarda gli altri, l’hanno delusa tutti. “Sono stati tutti duri e freddi”, fa notare la giornalista. Crede che il suo compagno Lorenzo sia stato “il mezzo” per colpirla. Crede, inoltre, che sia cambiata la visione del programma, che sarebbe ormai diventato più un reality in cui si balla. Infatti, pensa che il ballo non sia più centrale e che si sia persa “l’idea della sfida”. E aggiungere: “Quando la Zanicchi arriva in finale, c’è qualcosa che non va”.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2022? “Forse la Costamagna”, dichiara Selvaggia. Crede, però, che la sua vittoria rappresenterebbe un’assurdità, in quanto meriterebbe invece chi ha ballato sin dall’inizio. La Costamagna, va precisato, si è infortunata alla prima puntata e non ha vissuto un percorso lineare.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Barbara d’Urso e Chiara Ferragni

Qualche anno fa, la Lucarelli raccontò di essere da tempo vittima di uno stalker, che purtroppo oggi continua a perseguitarla. Questa persona ha aperto anche un blog “sul quale scrive di tutto contro di me”. Selvaggia ammette di sapere di chi si tratta: “Mi ha giurato vendetta da quando scrissi di una truffa di cui era stato protagonista. Mi fa paura, lo ammetto”.

Ad attirare l’attenzione è stato il suo tweet in cui ha parlato bene del podcast di Barbara d’Urso. Ci si chiede, a questo punto, se ci sia un riavvicinamento tra loro. Sembra proprio nessuno.

“Della D’Urso penso esattamente ciò che pensavo prima. Ma una mattina mi sono svegliata presto, mi è capitato di ascoltarlo pensando che l’avrei mollato dopo cinque minuti, invece mi è piaciuto. Non è capolavoro, ma rispetto a ciò che fa l’ho trovato onesto e divertente: c’è una D’Urso leggera e autoironica, un barlume di verità. Ma non c’è alcun riavvicinamento”

E, ovviamente, torna a parlare anche della famosa imprenditrice digitale. In particolare, la Lucarelli si sofferma sul caso legato al pandoro benefico di Chiara Ferragni, che ha generato non poche polemiche. Infatti, c’è chi è convinto che il progetto in questione non sia a scopo benefico, bensì soltanto marketing. E tra questi c’è, appunto, Selvaggia, che non ha mai nascosto il suo disappunto nei confronti dei Ferragnez.