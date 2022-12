Selvaggia Lucarelli ancora contro Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle 2022. Una guerra che ormai va avanti dalla prima puntata, nonostante le scuse e i tentativi di pace a mezzo stampa e nei vari salotti televisivi. Nel corso della prima finale del dancing show, andata in onda su Rai Uno sabato 17 dicembre (la prossima sarà trasmessa venerdì 23 dicembre), la giurata ha avuto da ridire sul valzer della cantante in coppia con Samuel Peron.

I due, nella prova delle coppie famose che ha aperto la serata, hanno dovuto ricreare una coreografia basata sul celebre film Via col vento e hanno indossato i panni di Rossella O’Hara e Rhett Butler. Per l’occasione Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno così ballato un valzer. Per l’ennesima volta in questo percorso, come sottolineato prima da Ivan Zazzaroni, che ha sollevato la questione (“È il quindicesimo valzer che fai”), e poi da Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ancora contro Iva Zanicchi

La giornalista ha fatto anche una critica agli autori di Ballando con le Stelle, facendo calare il gelo in studio e portando Milly Carlucci a rispondere con imbarazzo. Selvaggia Lucarelli ha commentato duramente: “Condivido con Ivan, qui si portano balli diversi. Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione. Non si porta lo stesso ballo in più puntate”.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha provato a difendersi seppur debolmente e non convincendo il pubblico: “L’abbiamo deciso noi della produzione”. Ma il pensiero di Selvaggia Lucarelli è stato piuttosto chiaro: “Deve valere per tutti, perché se per uno il paso doble è il suo ballo forte lo porta sempre. Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli? Non funziona così'”

Iva Zanicchi ha cercato di replicare farfugliando qualcosa mentre Samuel Peron, più convinto che mai, ha ribadito che dagli autori è stato espressamente chiesto di ballare un valzer per omaggiare Via col vento e il loro compito è stato quindi svolto con successo. Giustificazione che non è bastata a Selvaggia Lucarelli, che ha rifilato un quattro all’Aquila di Ligonchio.

Tantissimi telespettatori sul web si sono schierati dalla parte della scrittrice, definendola l’unica – nella giuria di Ballando con le Stelle – a dire sempre le cose con onestà e schiettezza. In precedenza Selvaggia Lucarelli ha espressamente dichiarato che, a suo dire, Iva Zanicchi è riuscita a conquistare la finale del programma più per le sue barzellette che per i suoi progressi in pista.