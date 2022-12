Selvaggia Lucarelli sempre diretta, sempre senza peli sulla lingua. La giornalista e scrittrice ha commentato le recenti dichiarazioni rilasciate da Milly Carlucci al Corriere della Sera su Ballando con le Stelle. Tra le tante cose la conduttrice Rai ha risposto a Fiorello che, da grande appassionato del programma, ha criticato il regolamento piuttosto confuso, fatto di mancate eliminazioni e ripescaggio.

Milly Carlucci ha spiegato che la gara tra gli eliminati alla vigilia della finale c’è sempre stata nella storia di Ballando con le Stelle (17, fortunate, edizioni). Diverso, invece, il commento di Selvaggia Lucarelli, che ha dato ragione allo showman siciliano:

“Sulle opinioni non mi pronuncio perché sono appunto opinioni. Però le card sono una novità. E il ripescaggio era tra eliminati, non tra eliminati e ritirati. E non era mai successo che non uscisse nessuno per più di metà delle puntate. Quindi un po’ di ragione Fiorello ce l’ha”

In una storia successiva di Instagram Selvaggia Lucarelli ha però corretto un po’ il tiro, ricordando – forse con l’aiuto di alcuni follower e fan della trasmissione Rai – un caso analogo a quello di Luisella Costamagna, che è tornata in gara dopo i problemi alla caviglia e dopo aver battuto tutti gli eliminati di Ballando con le Stelle:

“Vero, Isoardi si ritirò i primi di novembre per due puntate e rientrò al ripescaggio a metà novembre. Direi una situazione un po’ diversa”

Il riferimento a Elisa Isoardi che, in coppia con Raimondo Todaro, qualche anno fa è stata costretta a ritirarsi – anche lei per un infortunio alle gambe – e poi si è conquistata un posto in finale, senza però ottenere la vittoria. Al contrario non ha mai pensato al ritiro Gabriel Garko, che è rimasto in gioco pure dopo l’operazione al braccio.

Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le Stelle

Nell’intervista al Corriere della Sera Milly Carlucci ha rimarcato che non è vero che tutto il cast di Ballando con le Stelle è contro Selvaggia Lucarelli. Certo, la giurata fa discutere in ogni puntata per via dei suoi modi diretti e chiari, senza alcun tipo di filtro. Ma Milly ha puntualizzato che la giuria del suo programma è la migliore al mondo, ben amalgamata ed efficace.

Del resto l’ultima edizione ha appassionato quasi quattro milioni di telespettatori e ha fatto chiacchierare parecchio. Dal presunto conflitto d’interessi per via della presenza di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia, alle barzellette di Iva Zanicchi, senza dimenticare la squalifica immediata di Enrico Montesano.