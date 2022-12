Ballando con le Stelle, Fiorello boccia lo show: “C’è gente che…”

Tra i quasi quattro milioni di telespettatori che stanno seguendo l’ultima edizione di Ballando con le Stelle c’è anche Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha ammesso nell’ultima puntata del suo Viva Rai 2! di non perdersi una serata del dancing show di Milly Carlucci ma, allo stesso tempo, di non apprezzare le dinamiche della gara.

L’amico di Amadeus ha evidenziato un problema di regolamento, che avrebbe rovinato la magia di uno spettacolo così intenso e magico qual è Ballando con le Stelle. Fiorello ha affermato con convinzione:

“È un programma che io adoro tantissimo. Ogni sabato sera sono lì a guardare, però non ci ho capito niente. Io non ho capito il regolamento. C’è gente che non viene mai eliminata, sta sempre lì”

In effetti nelle ultime tre puntate di Ballando con le Stelle nessuna coppia in gara è stata eliminata. Le due che hanno rischiato più delle altre – ovvero Iva Zanicchi e Samuel Peron e Rosanna Banfi e Simone Casula – sono state salvate dal salvacondotto, una sorta di “ultima spiaggia” in mano ai commentatori ed ex ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Cosa ha detto Fiorello su Ballando con le Stelle

Fiorello ha poi dichiarato a proposito di Ballando con le Stelle 2022:

“A un certo punto ho visto che hanno eliminato Mughini. Mi dispiace, mannaggia. Ho pensato. ma poi.. ‘E ora Mughini!’. Ma come mai? Ma qual è il sistema di regole? Manco nella finanziaria ci sono tanti emendamenti! C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Uno si chiede ‘Ma perché quello è tornato a ballare? Perché ha 28 punti sulla patente”

Un chiaro riferimento al ripescaggio dello scorso 17 dicembre. Tutti gli eliminati di Ballando con le Stelle hanno avuto la possibilità di rientrare in gara ma alla fine a spuntarla è stata solo Luisella Costamagna, che aveva lasciato la trasmissione qualche settimana fa a causa di un infortunio alla caviglia.

Le considerazioni di Fiorello sono più che giuste e sono indubbiamente condivise da molti fan affezionati di Ballando con le Stelle. Il varietà si è trasformato in Parlando con le Stelle: troppe chiacchiere e troppi tesoretti (senza dimenticare magliette fasciste e barzellette) che hanno praticamente fatto passare in secondo piano la gara e le varie esibizioni.

Milly Carlucci valuterà le considerazioni di Fiorello per rivoluzionare il prossimo anno Ballando con le Stelle? Lo scopriremo solo vivendo…

Gli ascolti tv di Ballando con le Stelle

Nonostante le (giuste) critiche, quest’edizione di Ballando con le Stelle è tra le più viste della storia del programma con una media di oltre tre milioni e mezzo di telespettatori. Il dancing show ha retto contro Tu si que vales di Maria De Filippi e ha battuto sonoramente il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il format è molto seguito anche su Raiplay, il servizio streaming della Rai.