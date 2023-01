Il coming out di Federico Fashion Style è ancora al centro del dibattito. Oggi Selvaggia Lucarelli ha dedicato una puntata del suo podcast Il Sottosopra proprio a ciò che è successo nel weekend nello studio di Silvia Toffanin. Ha iniziato la puntata descrivendo il fatto come qualcosa che nessuno si aspettava, con un pizzico di ironia che la contraddistingue sempre. Per esempio ha detto che nessuno lo avrebbe mai pensato e che le persone vivevano pensando di essere vittime di stereotipi, per le paillettes, il trucco, gli interventi estetici.

“Ci sentivamo str….zi e pure retrogradi nel fare quella semplice equazione. Invece è finita che è stato proprio Federico Lauri a fare coming out a Verissimo”, queste le parole di Selvaggia. Una introduzione fatta sul gioco per poi tornare seria, perché ormai non c’è più problema a parlare dell’orientamento sessuale di Federico visto che è stato lui a confermare. Tempo due minuti di podcast e subito Selvaggia ha svelato il primo retroscena su Federico Lauri: stava organizzando da tempo il suo coming out in tv. Selvaggia lo ha svelato così:

“Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico. C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Silvia Toffanin”

Dalle parole di Selvaggia si evince che pure la Toffanin sapesse già tutto, per questo la giornalista ha ironizzato sulla sua reazione. La Lucarelli ha detto che Silvia si è impegnata molto a “sgranare gli occhi e interpretare lo sguardo dello stupore” davanti alla confessione del suo ospite. Al tempo stesso, Selvaggia ha sottolineato che ogni persona è libera di scegliere quando parlare del suo orientamento sessuale, “se gli va e quando gli va, con le sue modalità”. Nulla da dire insomma su dove, come, quando è avvenuto. C’è però qualcosa che non convince del tutto Selvaggia ed è l’operazione commerciale dietro al coming out di Federico Fashion Style:

“Abbiamo deciso che va bene tutto e monetizzare tutto, per cui direte voi perché dovrebbe essere strano che Federico si faccia pagare per il suo personale coming out? In realtà di strano non c’è nulla, di discutibile dal mio punto di vista molto. Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce”

Selvaggia Lucarelli ha messo in discussione Federico Fashion Style anche per altri motivi. Secondo lei, infatti, che ci sia ancora del lavoro culturale da fare è sotto gli occhi di tutti. Ma dovrebbe farlo anche l’hair stylist stesso e ha spiegato perché. Ha ricordato un passaggio dell’intervista a Verissimo, quello in cui Federico ha rivelato di aver avuto resistenze causate da alcune mentalità anche in famiglia che potevano far fatica ad accettare le sue paillettes. “Sicuramente per Federico deve essere stato un freno enorme”, ha riconosciuto Selvaggia. D’altro canto però anche Federico ha usato espressioni come “famiglia normale” che dimostra come lui stesso debba superare certi limiti.

Le perplessità di Selvaggia Lucarelli sul coming out di Federico Fashion Style

Nel corso del podcast, Selvaggia ha osservato un altro errore di Federico Lauri. A Verissimo lui ha detto che la sua ex compagna avrebbe dovuto avere maggiore accortezza nell’esporsi con il suo nuovo compagno, ma ha sbagliato. Questo il pensiero della Lucarelli:

“Lui si è liberato del peso del giudizio in tv, davanti a qualche milione di spettatori, ma la moglie dovrebbe tenere riservata la vita privata perché il paese è piccolo e la gente mormora. Insomma la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felicissimi. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi”

In conclusione, Selvaggia Lucarelli si è detta felice che Federico sia libero “e che l’asta per dirlo in tv sia conclusa”. Allo stesso tempo si augura che l’hair stylist si impegni a non essere ciò di cui lui ha avuto timore nella vita. Ovvero chi giudica il modo in cui gli altri decidono di amare, riferendosi proprio all’ex compagna Letizia.