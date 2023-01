Il parrucchiere dei vip ha fatto coming out in mondovisione nonostante abbia sostenuto in passato di essere etero

Federico Fashion Style, il coming out è servito a Verissimo, la stessa trasmissione in cui anche Gabriel Garko decise di uscire allo scoperto. Federico Lauri, nome all’anagrafe del parrucchiere dei vip, si è confidato con Silvia Toffanin, svelando il segreto di pulcinella a proposito del suo orientamento, cioè che è gay. E pensare che Lauri ha avuto una relazione sentimentale lunga ben 17 anni con Letizia Porcu, madre di sua figlia (5 anni). Su questo punto l’hair stylist ha voluto sottolineare che per 14 anni ha avuto una vita di coppia normale con l’ex. Poi, tre anni fa circa, ha compreso di essere attratto dagli uomini. E, sempre secondo la versione fornita da Fashion Style, ha messo al corrente Letizia della sua nuova consapevolezza.

“Vorrei ripercorrere la storia mia e di Letizia: una storia vera e reale per 17 anni – ha raccontato il parrucchiere -. Tre anni fa circa, vado da Letizia e le dico che per lei provo un bene incommensurabile, però che non posso darle ciò che desidera. Per 14 anni siamo stati insieme come due persone innamorate, abbiamo avuto rapporti intimi come tutte le coppie. Poi ho parlato con lei perché non poteva più andare”.

E ancora: “Ci sono momenti della vita in cui uno vuole capire meglio che decisioni prendere. La mia verità Letizia l’ha saputa tre anni fa. Le ho detto: “Io credo di amare le persone del mio stesso sesso, credo di essere gay. Ho avuto delle esperienze e ho capito che questa cosa mi faceva stare bene. Tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione e ho detto: “Perché devo far star male Letizia?”. Ne ho parlato con lei. Io non ho mai mentito sul mio orientamento, ho sempre voluto preservare mia figlia, perché volevo spiegarglielo io. Mai ho avuto una vita parallela: io ho avuto esperienze in questi tre anni, ma anche lei ne ha avute. Io però a differenza sua glielo ho detto, lei a me non lo ha detto”.

“Lo sapeva da tre anni?”, ha chiesto conferma una sorpresa Silvia Toffanin. “Sì, le ho detto: “Non penso di poterti dare ciò che desideri perché sono attratto dagli uomini””, la replica di Federico Fashion Style che ha aggiunto che, essendo cresciuto in una famiglia ‘tradizionale’, ha sempre avuto in mente appunto la famiglia ‘tradizionale’, fatta da una mamma e da un papà. “Ora non c’è nessuno nella mia vita e non c’è stato prima”, ha rimarcato. La padrona di casa di Verissimo non gli ha creduto, anche perché lo stesso Lauri poco prima aveva parlato di frequentazioni. “Sei casto da tre anni? Non ci crede nessuno, nemmeno le tue pailettes”, la chiosa della Toffanin. “Casto no, ma non c’è l’amore”, ha corretto il tiro il parrucchiere.

Spazio poi di nuovo all’ex Letizia Porcu: Fashion Style ha detto che sperava che la donna “avesse più tatto” e che non uscisse subito allo scoperto con il nuovo fidanzato così da “preservare la tranquillità della figlia”. Dall’altro lato ha dichiarato di “essere contento per lei” se si sta rifacendo una vita. E ancora: “Speravo rimanesse un bel rapporto e non quell’astio che lei ha con me adesso. Potevo sposarla, ma non mi sarei comportato bene se lo avessi fatto. Lei sapeva da prima, magari scrivevo a qualcuno cose soft… Poi però giravano a lei gli screenshot. E io le dicevo che mi avevano hackerato il telefono e lei diceva: “Ah ok ok””.

Qualcosa però non torna: Lauri prima di oggi ha sempre dichiarato di essere etero. Ora dice che lo ha detto per preservare la tranquillità della figlia e che avrebbe voluto lui stesso spiegare alla bimba le sue decisioni e il suo sentire. Un discorso che filerebbe se non fosse che poi il parrucchiere è andato a fare coming out in tv, a Verissimo. Quindi?

Anche sul capitolo ex qualcosa pare non tornare: Lauri afferma di essere felice che la donna si stia rifacendo una vita, ma allo stesso tempo chiede riservatezza. Da sottolineare che da quando è stata annunciata la rottura, Federico si rende protagonista dichiarazioni ogni tre per due, mentre Letizia non ha rilasciato alcuna intervista e alcuna esternazione.

Altro punto non del tutto chiaro: Fashion Style assicura che non ha avuto nessuno oltre a Letizia, ma poi racconta di messaggi “soft” mandati a uomini e narra anche di frequentazioni. Quindi?